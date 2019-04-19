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"Холостяк 9": кого поцелует Никита Добрынин на глазах у всех

В 7 выпуске 9 сезона шоу "Холостяк" участницы устроят Никите Добрынину скандал

Холостяк 9 выпуск 7 - анонс Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Уже 18 апреля выйдет самый романтический выпуск 9 сезона проекта "Холостяк", ведь девушки вместе с Никитой Добрыниным отправляются в страну любви – Францию!

"Во Францию я летела в шикарном настроении. Моя мечта – посетить Париж с любимым человеком, но я не думала, что моей мечте суждено сбыться", – рассказала Элизабет.

Но в аэропорту Парижа позитивный настрой участниц улетучится, когда Никита оставит всех ради одной из них.

"Я думала, это шутка. Они пообщаются и вернутся", – прокомментировала Наташа.

"Хотелось уйти просто. Взять билет и вернуться домой", – пожаловалась Оля.

Участницы шоу "Холостяк 9" летят во Францию Фото: пресс-служба

С кем Никита решил провести день в Париже?

Позже Никита предложит провести время вместе со всеми девушками, чтобы сбросить напряжение, которое накопилось еще с прошлой недели в связи с появлением на проекте "шпионов". Общее свидание состоится в городе Бордо, который славится своими винодельнями. Именно здесь придумали так называемый винный марафон, который Никита и попытается устроить для девушек.

Однако те будут настроены не слишком оптимистично, идя на эту встречу. Ведь помимо того, что каждая ждет индивидуального свидания, многим из них будет сложно справиться с ревностью и обидой на Холостяка, после того, как он выбрал их конкурентку на самое романтичное свидание в Париже.

Apr 16, 2019 at 8:05am PDT INSTAGRAM (@holostyakstb) on

Но настоящая драма развернется тогда, когда девушки станут свидетелями сладкого поцелуя Холостяка и одной из участниц! Как Никита будет справляться с волной ревности, слез, истерик и претензий? И кто из девушек поплатится за свою реакцию на церемонии роз, увидим уже в пятницу, в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

А в пост-шоу "Как выйти замуж" в студии Розы Аль-Намри девушки обсудят тему конфликтов узнают от экспертов, какую стратегию поведения они используют в конфликтных ситуациях.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности шестого выпуска шоу "Холостяк 9".

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