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"Холостяк 9": кто покинет проект за шаг до знакомства с родителями

Захочет ли Никита снова возвращать Олю? Узнайте, что будет в 9 выпуске шоу "Холостяк 9"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Холостяк Никита Добрынин Фото: пресс-служба
Холостяк Никита Добрынин
Фото: пресс-служба

Вино при свечах, романтические приключения, изысканные подарки и страстные поцелуи... именно так представляли себе девушки последнюю неделю свиданий перед знакомством с родителями на романтическом реалити "Холостяк". А взамен они получат сложные испытания от Никиты. Ведь кому-то придется оказаться по колено в болоте, а кто-то будет вынужден преодолевать свои страхи и комплексы.

Так, одно из свиданий будет двойным – с Дашей и Софией Холостяк отправится гулять по городу Бордо. Атмосфера свидания окажется крайне напряженной, так как девушки относятся друг к другу с неприязнью.

"Соня – сплошной какой-то ребус, загадка, это все супер-напускное", – говорит Даша.

Двойное свидание Холостяка с Дашей и Соней
Двойное свидание Холостяка с Дашей и Соней
Фото: пресс-служба СТБ

"Он сам захотел пригласить двух девушек на свидание, о чем он думал? Что у нас будет дружеская атмосфера, мы будем обсуждать свои насущные проблемы и смеяться над чем-то из прошлого? Нет, так не будет", – взмутилась София.

В какой-то момент Холостяк предложит закончить свидание, потому что ни одна из девушек не желала поддерживать беседу.

"Мне надоело их развлекать. Мы можем так гулять очень долго, но я не вижу в этом смысла", – сказал он.

Не станет ли это свидание для обеих девушек последним?

Другое свидание недели также будет двойным. На него Никита пригласит Олю и Лилю. Именно к Лиле большинство девушек ревнуют Никиту, ведь у нее было само большое количество индивидуальных свиданий. Кроме того, многие не в силах простить мужчине побег с Лилей в Париже. Поэтому осознание того, что она идет на свидание вместе с Лилей доведет Олю до очередной истерики.

"Холостяк" сезон 9 серия 9: Оля возмущена поведением Никиты
"Холостяк" сезон 9 серия 9: Оля возмущена поведением Никиты
Фото: пресс-служба СТБ

"Нет желания идти на это свидание, есть желание собрать чемодан и уехать домой. У него было с Лилей куча свиданий. Куча времени. Я не заслуживаю на это время?", – возмутится Оля.

Захочет ли Никита снова ее останавливать, ведь Оля уже не впервые грозится уйти, увидим уже в пятницу в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

В пост-шоу "Как выйти замуж" участницы поговорят с Розой Аль-Намри о конкуренции на проекте и определят, у кого из них стратегия конкуренции самая удачная.

Напомним, Холостяк Никита Добрынин заявил, что "встретил ту, с которой хочет быть вместе".

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности восьмого выпуска шоу "Холостяк 9".

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