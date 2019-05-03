"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

Состоялся девятый выпуск девятого сезона шоу "Холостяк"

Никита и Марина на церемонии роз Фото: instagram.com/holostyakstb

3 мая состоялся девятый выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем является ведущий Никита Добрынин. В первом выпуске за сердце холостяка боролись 25 участниц, однако к девятому осталось лишь 5 девушек.

В девятом выпуске первыми на свидание отправились Даша и София. По словам Никиты: "Эти две девушки вызывают у меня самые противоречивые эмоции – София манипулирует своей загадочностью, а Даша – хитрая".

Девушки встретились с Никитой на улице Парижа для совместной прогулки и фотосессии на пленочной фотоаппарат. Софии решение Никиты пригласить на свидание именно ее и Дашу не понравилось, она постоянно говорила о том, что ей некомфортно находиться в такой компании.

Свидание Никиты с Дашей и Софией Фото: instagram.com/holostyakstb

Само свидание с первых минут было пропитано напряженностью и дискомфортом, участницы не шли на контакт с "Холостяком" и постоянно молчали. На что Никита резко прореагировал, предложив закончить свидание. И только такой исход событий оживил Дашу с Софией, которым пришлось смириться с присутствием друг друга. После того, как "Холостяк" с девчонками проявили пленку, Никита пригласил на индивидуальное общение Софию.

Девушка заявила, что чувствовала сегодня себя счастливой, но Добрынин не поверил ей, ведь поведение Софии говорило на прогулке совсем о другом. Ко всему, девушка заявила, что они совершенно разные: "Ты конкретный и целеустремленный, а я хаотичная и неприспособленная к жизни".

Дальше общение тет-а-тет состоялось у Даши с Никитой, на котором был поднять вопрос женской хитрости. Это качество Даши весьма смущает главного героя, но участнице удалось переубедить Никиту в том, что она максимально честна на проекте. В подтверждении своих слов девушка поделилась тайной и рассказала, что у нее есть особенный пунктик касательно ее фамилии: "По паспорту у меня Матюнина, но я ее не воспринимаю, я придумала себе псевдоним Квиткова и уже 10 лет с ним".

Индивидуальное общение Никиты с Дашей Фото: instagram.com/holostyakstb

Даша призналась, что отец их бросил давно и она не хочет иметь ничего общего с ним. Никита понял все переживания девушки.

На следующий день Никита приехал в шато к участницам, чтобы провести интересный французский ритуал – сжечь все накопленные обиды друг на друга. Никита предложил свой вариант традиции французов и попросил девушек сжечь белую розу, как символ обид на него. Первой подошла Даша и попросила "Холостяка" проводить с ней больше времени. Другая участница Лилия пообещала отпустить и забыть все поцелуи с другими девушками на проекте.

Даша сжигает белую розу, как символ своих обид Фото: instagram.com/holostyakstb

А вот Марина, сжигая белую розу, не смогла проговорить свои переживания перед остальными девушками и вызвала Никиту на разговор, где откровенно рассказала о своих ревностных чувствах.

Разговор Марины и Никиты

Оля решилась также отпустить все переживания: "У меня нет обиды, что ты долго был равнодушен ко мне, у меня нет обиды на поцелуи других, потому что это твой выбор и я его принимаю. Но у меня есть обида за телефон".

София так и не смогла подойти к огню и сжечь свои обиды, а вот Никита это сделал молча. После непонятного для него поведения Софии у них состоялся индивидуальный разговор, на котором девушка заявила, что обид у нее нет. Но "Холостяк" не поверил девушке. Позже Никита признался, какие переживания отпустил он. В частности, обещание Лилии бросить курить и ситуацию с телефоном Оли.

На второе групповое свидание отправились Оля и Лилия. Их встреча была необычной – Никита подготовил девушкам испытания, чтобы посмотреть на их реакцию в сложной ситуации. Участники проекта на барже отправились на устричную ферму. Оля поначалу была расстроена свиданием, ведь условия были неприятными – кругом одно болото, но чрезмерное внимание "Холостяка" подняло настроение девушке.

Никита, Оля и Лилия на устричной ферме Фото: instagram.com/holostyakstb

Лилия, наоборот, капризничала и не могла справиться со своей раздражительностью. Несмотря на это, Никита был доволен началом свидания: "Начало мне понравилось, не каждая девушка согласилась бы со мной таким заниматься, мы пережили новые эмоции".

Вторая половина встречи получилась роскошной – ужин при свечах, элегантные наряды и свежие устрицы – у девушек было отменное настроение.

Вторая половина встречи получилась роскошной – ужин при свечах, элегантные наряды и свежие устрицы – у девушек было отменное настроение. Индивидуальное общение с Олей началось напряженно, девушка высказала Никите, что он слишком много времени и внимания посвящает Лилии. "Холостяк" немного разозлился и отметил, что не количество встреч, а качество – вот, что имеет значение. Оля напрямую задала вопрос главному герою шоу: "Что ты ко мне чувствуешь?". Но Никита не смог ответить однозначно и подметил, что Оля весь вечер выдвигает ему претензии.

Разговор с Лилией получился менее напряженным и с самого начала Никита приобнял девушку, что вызвало у Оли настоящую истерику. Девушка не смогла справиться с эмоциями и вызвала "Холостяка" снова на индивидуальное общение, где изъявила желание уйти с проекта, но Никита не хотел отпускать Олю и пытался успокоить ее. И даже после фразы – "Я сделал свой выбор, поэтому ты здесь" – участница настаивала на уходе. В результате Оля села в машину и уехала к девочкам в шато, где со слезами на глазах собирала вещи. Девушка покинула шоу со словами: "Проект для меня оказался слишком сложным".

Оля собирает вещи в шато и покидает проект Фото: instagram.com/holostyakstb

Церемония роз в девятом выпуске прошла в нестандартном формате – Никита вызывал каждую девушку на разговор по отдельности и задавал вопросы касательно их отношений. Даша сделала еще одно откровенное признание. Оказалось, что девушка работает моделью нижнего белья, на что "Холостяк" отреагировал совершенно спокойно. В результате розу получили все четыре участницы, которым в следующим выпуске предстоит знакомство с родителями.

Церемония роз в девятом выпуске шоу "Холостяк" Фото: instagram.com/holostyakstb

Так, в проекте остались Даша, София, Лилия, Марина.

Напомним, ранее Никита Добрынин рассекретил свою мечту. Он также рассказал, зачем пришел на шоу "Холостяк".

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