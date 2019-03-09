"Холостяк 9": подробности первого выпуска

Состоялся первый выпуск девятого сезона шоу "Холостяк 9"

"Холостяк 2019": главный герой Никита Добрынин Фото: пресс-служба

8 марта, в Международный женский день, состоялся первый выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем стал ведущий Никита Добрынин, который уже в первый вечер отправил домой 9 девушек. Так, в первом выпуске за сердце Холостяка боролись 25 участниц, а во втором перед Никитой предстанет 16.

Кто покинул шоу "Холостяк 9" в первом выпуске, а кто появится во втором – узнайте на Сегодня.Lifestyle.

Участницы делились личными историями, признавались, почему ранее им не удавалось построить гармоничные отношения, рассказывали о себе и презентовали подарки главному герою шоу "Холостяк 9" Никите Добрынину.

Так, Александра подарила коробочку в форме сердца и предложила Никите открыть ее вместе, но немного позже. Даша приехала с самодельной картой, тоже в форме сердца, с совместными заданиями, к примеру "давай получим дозу адреналина". Пиар-менеджер из Торонто Дана – девушка целеустремленная и мужчину ищет себе соответствующего, который будет олицетворять любовь, дружбу и бизнес-партнерство. В подарок главный герой от Даны получил дневник, который поможет ему ценить время.

Участница шоу "Холостяк 9" Дана Фото: instagram.com/holostyakstb

Следующая девушка к знакомству подошла весьма оригинально. София передала записку через Дану, в которой написала: "Пожалуйста, повернись спиной, и ты увидишь больше". По мнению Софии, первое впечатление должно быть построено на игре голоса и внутренних ощущениях.

Каролина из Николаева приехала на мотоцикле. Из-за бывшего парня девушка перекроила свое лицо, но в результате они все равно расстались. Каролина подарила Никите шлем и обескуражила других участниц дерзким образом. В то время как, на первый взгляд, скромная Яна подарила Добрынину гироборд. Сексуальная блондинка Юля презентовала Холостяку шорты с блестками, которые ему не понравились.

Эффектная Ольга решила, что подарки должны дарить ей, а не наоборот. Девушка очаровала Никиту глубоким декольте и татуировкой на животе. К тому же Оля попросила Холостяка изменить правила, чтобы он всегда мог быть с ней на связи, потому что для нее это важно. Юля из Днепра, занимающаяся эротической живописью, нарисовала на белом платье обнимающихся обнаженных мужчину и женщину.

Участница шоу "Холостяк 9" Юлия Фото: instagram.com/holostyakstb

Катя из Абу-Даби восточным танцем заставила нервничать других участниц и взволновала Холостяка, который присоединился к танцу. Лизу из Одессы на шоу привез ее отец, который задал Холостяку ряд вопросов о его намерениях. В итоге Никита Добрынин сделал исключение для Лизы и провел ее в дом к другим участницам.

Участница шоу "Топ-модель по-украински" преподнесла главному герою повязку для сна с ее фамилией – Доронько. Более того, Лиза предположила, что после свадьбы Холостяк возьмет ее фамилию, однако он заявил, что этого не произойдет. Одна из участниц шокировала Никиту своим появлением – девушка вылезла из коробки.

Аня подарила Добрынину ледяное сердце, в ответ он сказал, что хотел бы растопить чье-то сердце. Марго решила устроить конкурсы для девушек и предложила написать совместный стих для Холостяка, но большинство участниц отреагировали на эту идею скептически.

Участница шоу "Холостяк 9" Анна Фото: instagram.com/holostyakstb

Виктория передала записку Холостяку с помощью коптера, где написала: "Приглашаю тебя на свидание в свой мир". Тем не менее Никита заявил, что для него непривычно, когда девушка его приглашает, и признался, что пока не готов принять предложение.

Элизабет из Флоренции испекла для Холостяка пирожки, однако по пути они перевернулись и девушка появилась перед Добрыниным с пустым подносом. Ситуация обернулась успехом для Элизабет, ведь Никита поддержал девушку. Кроме того, ей досталась роза первого впечатления.

Холостяк Никита Добрынин у частница шоу Элизабет Фото: instagram.com/holostyakstb

Девушку по имени Настя Холостяк достал прямо из чемодана. Остальные участницы появление Насти раскритиковали.

Неожиданно для всех Холостяк поочередно вывел из дома и посадил в лимузин двоих участниц шоу – Настю и Юлю. Позже оказалось, что главный герой решил не дожидаться Церемонии роз и сообщил девушкам, что на следующей неделе они втроем отправятся на море.

Не меньшей неожиданностью стало появление на шоу участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской и кинорежиссера Сергея Чеботаренко. Никита поприветствовал лучших друзей, которые пообщались с девушками, чтобы понять, кто из них действительно подходит Добрынину.

"Холостяк 9": Никита Добрынин со Славой Каминской и Сергеем Чеботаренко Фото: instagram.com/holostyakstb

Кроме того, Холостяк выборочно уединялся с девушками, чтобы поговорить. Одной из них стала Дана из Торонто. Никита рассказал ей, каким своим поступком он гордится.

Далее последовала Церемония роз, где была раскрыта главная интрига вечера – стало известно, кто покинул шоу, а кто появится во втором выпуске реалити "Холостяк 9".

Так, заветные розы получили: Юля, Дина, София, Аня, Лиза, Лилия, Каролина, Даша, Лилия, Марина, Наталия, Ольга, Валерия, Виктория. Также в шоу останутся Настя и Юля, которым Холостяк пообещал поездку на море. Таким образом, на следующей неделе зрители увидят 16 участниц.

Саша, Нина, Лиза, Настя, Яна, Алина, Катя Дана и Марго отправятся домой.

Первый выпуск шоу "Холостяк 9": Церемония роз Фото: instagram.com/holostyakstb

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились видео, в котором рассказали о главных новостях за неделю в мире шоу-бизнеса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram