"Холостяк 9": подробности первого выпуска
Состоялся первый выпуск девятого сезона шоу "Холостяк 9"
8 марта, в Международный женский день, состоялся первый выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем стал ведущий Никита Добрынин, который уже в первый вечер отправил домой 9 девушек. Так, в первом выпуске за сердце Холостяка боролись 25 участниц, а во втором перед Никитой предстанет 16.
Кто покинул шоу "Холостяк 9" в первом выпуске, а кто появится во втором – узнайте на Сегодня.Lifestyle.
Участницы делились личными историями, признавались, почему ранее им не удавалось построить гармоничные отношения, рассказывали о себе и презентовали подарки главному герою шоу "Холостяк 9" Никите Добрынину.
Так, Александра подарила коробочку в форме сердца и предложила Никите открыть ее вместе, но немного позже. Даша приехала с самодельной картой, тоже в форме сердца, с совместными заданиями, к примеру "давай получим дозу адреналина". Пиар-менеджер из Торонто Дана – девушка целеустремленная и мужчину ищет себе соответствующего, который будет олицетворять любовь, дружбу и бизнес-партнерство. В подарок главный герой от Даны получил дневник, который поможет ему ценить время.
Следующая девушка к знакомству подошла весьма оригинально. София передала записку через Дану, в которой написала: "Пожалуйста, повернись спиной, и ты увидишь больше". По мнению Софии, первое впечатление должно быть построено на игре голоса и внутренних ощущениях.
Каролина из Николаева приехала на мотоцикле. Из-за бывшего парня девушка перекроила свое лицо, но в результате они все равно расстались. Каролина подарила Никите шлем и обескуражила других участниц дерзким образом. В то время как, на первый взгляд, скромная Яна подарила Добрынину гироборд. Сексуальная блондинка Юля презентовала Холостяку шорты с блестками, которые ему не понравились.
Эффектная Ольга решила, что подарки должны дарить ей, а не наоборот. Девушка очаровала Никиту глубоким декольте и татуировкой на животе. К тому же Оля попросила Холостяка изменить правила, чтобы он всегда мог быть с ней на связи, потому что для нее это важно. Юля из Днепра, занимающаяся эротической живописью, нарисовала на белом платье обнимающихся обнаженных мужчину и женщину.
Катя из Абу-Даби восточным танцем заставила нервничать других участниц и взволновала Холостяка, который присоединился к танцу. Лизу из Одессы на шоу привез ее отец, который задал Холостяку ряд вопросов о его намерениях. В итоге Никита Добрынин сделал исключение для Лизы и провел ее в дом к другим участницам.
Участница шоу "Топ-модель по-украински" преподнесла главному герою повязку для сна с ее фамилией – Доронько. Более того, Лиза предположила, что после свадьбы Холостяк возьмет ее фамилию, однако он заявил, что этого не произойдет. Одна из участниц шокировала Никиту своим появлением – девушка вылезла из коробки.
Аня подарила Добрынину ледяное сердце, в ответ он сказал, что хотел бы растопить чье-то сердце. Марго решила устроить конкурсы для девушек и предложила написать совместный стих для Холостяка, но большинство участниц отреагировали на эту идею скептически.
Виктория передала записку Холостяку с помощью коптера, где написала: "Приглашаю тебя на свидание в свой мир". Тем не менее Никита заявил, что для него непривычно, когда девушка его приглашает, и признался, что пока не готов принять предложение.
Элизабет из Флоренции испекла для Холостяка пирожки, однако по пути они перевернулись и девушка появилась перед Добрыниным с пустым подносом. Ситуация обернулась успехом для Элизабет, ведь Никита поддержал девушку. Кроме того, ей досталась роза первого впечатления.
Девушку по имени Настя Холостяк достал прямо из чемодана. Остальные участницы появление Насти раскритиковали.
Неожиданно для всех Холостяк поочередно вывел из дома и посадил в лимузин двоих участниц шоу – Настю и Юлю. Позже оказалось, что главный герой решил не дожидаться Церемонии роз и сообщил девушкам, что на следующей неделе они втроем отправятся на море.
Не меньшей неожиданностью стало появление на шоу участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской и кинорежиссера Сергея Чеботаренко. Никита поприветствовал лучших друзей, которые пообщались с девушками, чтобы понять, кто из них действительно подходит Добрынину.
Кроме того, Холостяк выборочно уединялся с девушками, чтобы поговорить. Одной из них стала Дана из Торонто. Никита рассказал ей, каким своим поступком он гордится.
Далее последовала Церемония роз, где была раскрыта главная интрига вечера – стало известно, кто покинул шоу, а кто появится во втором выпуске реалити "Холостяк 9".
Так, заветные розы получили: Юля, Дина, София, Аня, Лиза, Лилия, Каролина, Даша, Лилия, Марина, Наталия, Ольга, Валерия, Виктория. Также в шоу останутся Настя и Юля, которым Холостяк пообещал поездку на море. Таким образом, на следующей неделе зрители увидят 16 участниц.
Саша, Нина, Лиза, Настя, Яна, Алина, Катя Дана и Марго отправятся домой.
Ранее Сегодня.Lifestyle поделились видео, в котором рассказали о главных новостях за неделю в мире шоу-бизнеса.
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