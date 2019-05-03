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"Холостяк 9": участница со скандалом сама покинула проект

Одна из участниц ушла с проекта до церемонии роз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:06
Оля решила покинуть проект
Оля решила покинуть проект
Фото: instagram.com/holostyakstb

В девятом выпуске девятого сезона шоу "Холостяк" одна из участниц со скандалом приняла самостоятельное решение покинуть проект. 

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А именно, во время группового свидания Оля не смогла справиться с эмоциями и ревностью, увидев, как Лилия с Никитой Добрыниным обнимаются. У Оли началась настоящая истерика и она заявила о своем желании покинуть шоу до церемонии роз. Девушка плакала и выдвигала "Холостяку" много претензий. 

"Мне не нравится, что я вижу, но я принимаю твой выбор. Я мирилась с поцелуями на проекте, с трогательным приглашением, с побегом в Париж, но на этом свидании не могу мириться, как ты обнимаешь Лилию. Я хочу уйти", – заявила с уверенностью Оля. 

Никита не стал упрашивать девушку и сказал, что за ней остается выбор – уйти или остаться. Участница за шаг до знакомства с родителями отказалась от проекта, собрала со слезами на глазах вещи и уехала домой. Как в конце призналась Оля, для нее шоу "Холостяк" стал тяжелым испытанием, которое она так и не смогла преодолеть. 

Все подробности девятого выпуска шоу "Холостяк" вы можете узнать здесь. 

Напомним, ранее Никита Добрынин рассекретил свою мечту. Он также рассказал, зачем пришел на шоу "Холостяк".

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