"Холостяк 9": в восьмом выпуске состоялось самое долгожданное свидание сезона
Произошла встреча, которую зрители ждали уже давно
Восьмой выпуск проекта "Холостяк 9" вышел на экраны 26 апреля. В этом эфире Никита Добрынин наконец-то пригласил на свидание Олю – девушку, ради которой однажды пошел на нарушение правил шоу.
Встреча прошла непринужденно. Никита признался, что им с Олей впервые удалось спокойно пообщаться без выяснения отношений. На свидании пара играла в рестлинг и целовалась.
В начале встречи Никита спросил, что стоит за эмоциональностью Оли. Та замялась, но ответила, что "это бабочки в животе".
У Добрынина сложилось другое впечатление: "Она дрожит от волнения, переживает и предчувствует что-то неладное". При этом "Холостяк" отметил, что ему нравятся решительность и дерзость Оли.
Никита захотел разговорить девушку и спросил, чего та боится больше всего. Участница ответила, что не хочет показаться другим глупой и некрасивой.
Позже Оля рассказала о своем опыте неудачных отношений. Девушка призналась, что раньше встречалась с женатым мужчиной, который постоянно ее критиковал. Но участница была в таком слиянии со своим любовником, что даже прекратила общаться с другими людьми.
В ответ на эту историю Никита сказал, что "плохо сливаться и становиться чьим-то рабом". Девушка признала, что он прав.
В конце Оля попросила у Никиты еще одно индивидуальное свидание. Он согласился, но этот факт возмутил других участниц. Девушки посчитали, что это несправедливо и назвали Олю манипулятором.
Напомним, ранее Никита Добрынин рассекретил свою мечту. Он также рассказал, зачем пришел на шоу "Холостяк".
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