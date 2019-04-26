"Холостяк 9": в восьмом выпуске состоялось самое долгожданное свидание сезона

Произошла встреча, которую зрители ждали уже давно

Никита на свидании с Олей Фото: пресс-служба СТБ

Восьмой выпуск проекта "Холостяк 9" вышел на экраны 26 апреля. В этом эфире Никита Добрынин наконец-то пригласил на свидание Олю – девушку, ради которой однажды пошел на нарушение правил шоу.

Встреча прошла непринужденно. Никита признался, что им с Олей впервые удалось спокойно пообщаться без выяснения отношений. На свидании пара играла в рестлинг и целовалась.

В начале встречи Никита спросил, что стоит за эмоциональностью Оли. Та замялась, но ответила, что "это бабочки в животе".

Оля призналась, что начинает влюбляться в Никиту Фото: пресс-служба СТБ

У Добрынина сложилось другое впечатление: "Она дрожит от волнения, переживает и предчувствует что-то неладное". При этом "Холостяк" отметил, что ему нравятся решительность и дерзость Оли.

Никита захотел разговорить девушку и спросил, чего та боится больше всего. Участница ответила, что не хочет показаться другим глупой и некрасивой.

Позже Оля рассказала о своем опыте неудачных отношений. Девушка призналась, что раньше встречалась с женатым мужчиной, который постоянно ее критиковал. Но участница была в таком слиянии со своим любовником, что даже прекратила общаться с другими людьми.

Пара сразилась в шуточной борьбе Фото: пресс-служба СТБ

В ответ на эту историю Никита сказал, что "плохо сливаться и становиться чьим-то рабом". Девушка признала, что он прав.

В конце Оля попросила у Никиты еще одно индивидуальное свидание. Он согласился, но этот факт возмутил других участниц. Девушки посчитали, что это несправедливо и назвали Олю манипулятором.

Напомним, ранее Никита Добрынин рассекретил свою мечту. Он также рассказал, зачем пришел на шоу "Холостяк".

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