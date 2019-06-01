"Холостяк 9": вместе ли Никита Добрынин и Даша Квиткова

Главные герои романтического реалити рассказали, как сложилась их жизнь после проекта

Победительницей шоу Холостяк 9 стала Даша Квиткова Фото: instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 24 мая, состоялся долгожданный финал романтического реалити "Холостяк". Две финалистки – Лиля и Даша – сходили на решающие свидания с Никитой Добрыниным, но заветное кольцо досталось Дарье. Вчера вечером прошел финальный выпуск пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж", где главные герои рассказали, как сложились их отношения после проекта.

Никита Добрынин сразу отметил, что "Холостяк" подарил ему возможность встретить ту самую девушку. Появившаяся в студии Даша скала то же самое: "Я не люблю слово "победительница", ведь проект дал мне главное – это любовь".

Даша Квиткова и Никита Добрынин в шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Фото: пресс-служба СТБ

Холостяк также добавил, что долгое время хотел признаться всем, что они с Дашей вместе. Они долго молчали и скрывали свои отношения.

Дарья Квиткова рассказала, где проходили их с Никитой свидания. "Местами наших встреч были дом моих родителей и квартира друзей Никиты. Также мы много путешествовали. И первым городом, куда меня пригласил Никита, была Вена", – поделилась девушка.

Финалистка "Холостяка" подарила Добрынину в день рождения поездку в Копенгаген, где призналась ему в своих чувствах. Никита же ответил ей взаимностью спустя некоторое время – в день всех влюбленных. "Я не хотел превратить эти фразы в обыденные. Мне хотелось, чтобы мы запомнили наше признание навсегда. Поэтому 14 февраля признался Даше в любви. На что она мне ответила – Это потому что сегодня день влюбленных?" – вспомнил Никита.

Даша Квиткова и Никита Добрынин в шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Фото: пресс-служба СТБ

В эфире пост-шоу пара наконец ответила на вопрос, интересующих всех зрителей "Холостяка 9" – остались ли Никита и Даша вместе после проекта. С момента выхода финального эпизода они не расстаются. Добрынин публично признался, что очень счастлив, и что Даша очень заботливая и нежная. "Мне нравится, что не пропадает романтика, удивление и радость встреч. Когда я прихожу поздно домой, она меня с радостью встречает. Я хочу, чтобы так и продолжалось. В этой стабильности и есть развитие отношений", – подытожил Никита Добрынин.

В конце выпуска Холостяк вручил своей избраннице ключи от своей квартиры, заявив, что хочет жить вместе с Дашей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о победительнице 9 сезона шоу "Холостяк" Дарье Квитковой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram