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Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Сегодня, 18:40

Главный герой завел отношения после проекта

После завершения юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк", поклонники проекта гадают, занято ли сердце головного героя. Известно, что после завершения проекта Максим Михайлюк и Дарья Ульянова рассталась из-за измены. Максим признался девушке, что у него был интим с одной из участниц шоу. С кем именно – неизвестно.

Макс Михайлюк
Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/flymax30

Позже в СМИ появились слухи, что пилот уже не холостой, и завел новые отношения с блондинкой. Масла в огонь подлил ведущий проекта Григорий Решетник – телеведущий опубликовал совместное фото с Максимом и его вероятной девушкой.

Теперь же сам Михайлюк в прямом эфире в Instagram экс-участницы проекта Оли Виноградовой признался, что его сердце занято. Правда, кто стал его избранницей, не уточнил.

Ольга поинтересовалась у Максима, присмотрелась ли ему какая-то девушка, или он все еще одинок. На что пилот ответил: "Да, присмотрелась одна девушка. Мы сейчас общаемся. Не совсем сам теперь".

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Ранее Макс Михайлюк высказался о скандале с интимом на проекте: "Хотел оставить все, как есть".

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шоу-бизнес Холостяк 10 Макс Михайлюк Дарья Ульянова
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