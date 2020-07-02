Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Главный герой завел отношения после проекта

После завершения юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк", поклонники проекта гадают, занято ли сердце головного героя. Известно, что после завершения проекта Максим Михайлюк и Дарья Ульянова рассталась из-за измены. Максим признался девушке, что у него был интим с одной из участниц шоу. С кем именно – неизвестно.

Макс Михайлюк Фото: instagram.com/flymax30

Позже в СМИ появились слухи, что пилот уже не холостой, и завел новые отношения с блондинкой. Масла в огонь подлил ведущий проекта Григорий Решетник – телеведущий опубликовал совместное фото с Максимом и его вероятной девушкой.

Теперь же сам Михайлюк в прямом эфире в Instagram экс-участницы проекта Оли Виноградовой признался, что его сердце занято. Правда, кто стал его избранницей, не уточнил.

Ольга поинтересовалась у Максима, присмотрелась ли ему какая-то девушка, или он все еще одинок. На что пилот ответил: "Да, присмотрелась одна девушка. Мы сейчас общаемся. Не совсем сам теперь".

Ранее Макс Михайлюк высказался о скандале с интимом на проекте: "Хотел оставить все, как есть".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться