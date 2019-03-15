Холостяк Никита Добрынин нарушил правила шоу
Главный герой шоу "Холостяк 9" подарил смартфон одной из участниц
15 марта состоялся второй выпуск девятого сезона шоу "Холостяк", где приняли участие 16 девушек. Никита Добрынин постарался уделить внимание многим участницам, однако по-настоящему выделил одну. Ради Ольги главный герой нарушил правила проекта.
Холостяк преподнес ей необычный подарок – смартфон, чтобы она могла с ним общаться. Именно об этом она просила главного героя в первом выпуске. Оля сразу написала смс Никите и получила желанный ответ.
Вечером Никита позвонил Оле, которая в ответ решила отправить ему видео, где рассказала несколько фактов о себе: "Я хочу воспользоваться твоим подарком и немного о себе рассказать. Я люблю "Формулу 1"; не умею плавать; обожаю гулять пешком, особенно вечером; последняя книга, которую я прочитала, – "Империя ангелов" Бернара Вербера".
Остальные участницы, разумеется, от особенного отношения Холостяка к Ольге, мягко говоря, не в восторге.
Ранее мы писали, что в первом выпуске шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин признался, каким поступком гордится.
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