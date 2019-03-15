Холостяк Никита Добрынин нарушил правила шоу

Главный герой шоу "Холостяк 9" подарил смартфон одной из участниц

Холостяк Никита Добрынин Фото: instagram.com/holostyakstb

15 марта состоялся второй выпуск девятого сезона шоу "Холостяк", где приняли участие 16 девушек. Никита Добрынин постарался уделить внимание многим участницам, однако по-настоящему выделил одну. Ради Ольги главный герой нарушил правила проекта.

Холостяк преподнес ей необычный подарок – смартфон, чтобы она могла с ним общаться. Именно об этом она просила главного героя в первом выпуске. Оля сразу написала смс Никите и получила желанный ответ.

"Холостяк 9": Никита Добрынин подарил Ольге телефон, чтобы всегда быть на связи Фото: instagram.com/holostyakstb

Вечером Никита позвонил Оле, которая в ответ решила отправить ему видео, где рассказала несколько фактов о себе: "Я хочу воспользоваться твоим подарком и немного о себе рассказать. Я люблю "Формулу 1"; не умею плавать; обожаю гулять пешком, особенно вечером; последняя книга, которую я прочитала, – "Империя ангелов" Бернара Вербера".

Остальные участницы, разумеется, от особенного отношения Холостяка к Ольге, мягко говоря, не в восторге.

Ранее мы писали, что в первом выпуске шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин признался, каким поступком гордится.

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