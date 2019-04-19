Холостяк Никита Добрынин поцеловал девушку на глазах у всех: фото

Главный герой шоу "Холостяк 9" не прекращает удивлять участниц

"Холостяк 9": анонс 5 выпуска Фото: пресс-служба

Седьмой выпуск девятого сезона реалити "Холостяк" состоялся 19 апреля на телеканале СТБ. Новая серия "Холостяка" по традиции была насыщена как романтическими моментами, так и ссорами и недопониманием. Один из конфликтов Никита Добрынин спровоцировал публичным поцелуем с одной из участниц.

Так, во время группового свидания Холостяк пригласил на мини-прогулку одну из главных фавориток проекта – Дарью. В ходе милой беседы пара поцеловалась, и произошло это на глазах у всех девушек.

Никита поцеловал Дарью на глазах у других девушек Фото: instagram.com/holostyakstb

Поцелуй Никиты Добрынина с Дашей Фото: instagram.com/holostyakstb

Участницы были шокированы происходящим, однако только одна из них решилась высказать Никите Добрынину свое негодование. Холостяк давно дал понять, что, мягко говоря, не в восторге от подобных претензий.

Девушки шокированы публичным поцелуем Добрынина Фото: instagram.com/holostyakstb

Лилия осталась очень недовольна поцелуем Никиты с Дашей Фото: instagram.com/holostyakstb

В результате главный герой оставил девушек, которые продолжили спорить о произошедшем. Наиболее пыталась вывести Дарью на конфликт одна из самых эмоциональных участниц шоу Наталья.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle поделились всеми подробностями шестого выпуска шоу "Холостяк 9".

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