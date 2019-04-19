Холостяк Никита Добрынин поцеловал девушку на глазах у всех: фото
Главный герой шоу "Холостяк 9" не прекращает удивлять участниц
Седьмой выпуск девятого сезона реалити "Холостяк" состоялся 19 апреля на телеканале СТБ. Новая серия "Холостяка" по традиции была насыщена как романтическими моментами, так и ссорами и недопониманием. Один из конфликтов Никита Добрынин спровоцировал публичным поцелуем с одной из участниц.
Так, во время группового свидания Холостяк пригласил на мини-прогулку одну из главных фавориток проекта – Дарью. В ходе милой беседы пара поцеловалась, и произошло это на глазах у всех девушек.
Участницы были шокированы происходящим, однако только одна из них решилась высказать Никите Добрынину свое негодование. Холостяк давно дал понять, что, мягко говоря, не в восторге от подобных претензий.
В результате главный герой оставил девушек, которые продолжили спорить о произошедшем. Наиболее пыталась вывести Дарью на конфликт одна из самых эмоциональных участниц шоу Наталья.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle поделились всеми подробностями шестого выпуска шоу "Холостяк 9".
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