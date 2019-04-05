Холостяк Никита Добрынин рассекретил свою мечту

Главный герой признался, какой видит будущую семью

Холостяк Никита Добрынин Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Пятый выпуск девятого сезона шоу "Холостяк" выдался весьма насыщенным – и не только позитивными моментами. Так, одна из участниц собиралась покинуть проект до церемонии роз.

Однако были и приятные моменты. На первое свидание недели главный герой пригласил четверых девушек: Олю, Софию, Дашу и Вику. Когда Холостяк предложил Даше уединиться, у пары получился откровенный разговор. В ходе беседы Никита Добрынин рассекретил свою мечту. Холостяк признался, какой видит свою будущую семейную жизнь.

"Двое детей и собака. Моя семья должна быть именно такой", – заявил Никита.

Холостяк Никита Добрынин признался Даше, какой видит свою семью Фото: instagram.com/holostyakstb

В ответ Даша сказала, что мечтает о троих детях, а Холостяк считает, что все зависит от девушки.

Мини-свидание Даши с Никитой омрачил тот факт, что девушка много рассказывала о себе, но не интересовалась жизнью главного героя.

Напомним, ранее мы писали, что Никита Добрынин заинтриговал своим переездом в новую квартиру. Неужели главный герой сменил место жительства вместе с победительницей проекта "Холостяк 9"?

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