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Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

Никита Добрынин признался, что с каждым разом ему было все сложнее прощаться с участницами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Холостяк Никита Добрынин
Холостяк Никита Добрынин

Пока зрительницы романтического реалити "Холостяк" наблюдают за развитием отношений Никиты Добрынина с участницами проекта, которых осталось всего пять, сам Холостяк в интервью журналу "Теленеделя" признался, что встретил ту девушку, с которой хочет быть вместе.

Он также отметил, что сложнее всего на проекте ему давались моменты выбора.

"И чем ближе финал, тем сложнее. На проекте оставались самые близкие мне девушки, с которыми складывались теплые отношения", – говорит он.

"Холостяк 9"
"Холостяк 9"
Фото: instagram.com/holostyakstb

Кстати, Никита первый Холостяк, в выборе которого участвовали зрители. Он рассказал, как оценивал свои шансы, пока шло голосование за претендентов: "У меня не было мыслей о том, получится или нет. Думал только, что должен попасть в проект, потому что мне, во-первых, интересно, а во-вторых, хочу попробовать найти "ту самую" девушку".

По мнению Холостяка, зрители отдали предпочтение именно ему, потому что их могла заинтересовать его жизненная история и опыт, которые свидетельствуют о том, что он готов заниматься не только карьерой, но и вкладываться в отношения.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали, что в восьмом выпуске состоялось самое долгожданное свидание сезона.

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