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HOT! 49-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальную фигуру

Артистка опубликовала новое пикантное фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Голливудская актриса и певица, 49-летняя Дженнифер Лопес, регулярно демонстрирует, что поддерживать идеальную фигуру и вести активный образ жизни можно и нужно в любом возрасте. Так, недавно стало известно, что возлюбленный артистки Алекс Родригес сделал ей предложение руки и сердца. И пока пара готовится к предстоящей свадьбе, Дженнифер Лопес не прекращает принимать участие в "горячих" фотосетах.

Так, на своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала новое пикантное фото, на котором продемонстрировала аппетитные формы. На снимке артистка позировала на рояле в белом купальнике и прозрачных колготках, усыпанных стразами.

"Говорят, зима близко", – подписала сексуальный кадр Дженнифер.

Сексуальное фото Дженнифер Лопес
Сексуальное фото Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

К слову, недавно Дженнифер Лопес презентовала новый клип, в котором предстала в образе полуголой штангистки. Видео вызвало настоящий ажиотаж в сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода шокировала сеть откровенным кадром, на котором обнажила грудь.

Смотрите видео о том, как фотосессия может изменить вашу жизнь:

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