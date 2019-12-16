Hot! ТОП-10 сексуальных фото Анны Седоковой

Сегодня, 16 декабря, свой день рождения отмечает популярная певица

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

16 декабря свой день рождения отмечает украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова. Ей исполняется 37 лет. Артистка и мать троих детей – одна из самых сексуальных знаменитостей, которая без стеснения публикует откровенные снимки в Instagram и даже три раза украсила обложки популярного мужского глянца – Playboy.

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В честь дня рождения 37-летней красотки Сегодня.Lifestyle предлагают подборку самых горячих фото звезды.

Недавно на своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала обложку Playboy, на которой позирует в черных колготках в сеточку, бюстгальтере и лакированных перчатках. По словам Седоковой, такой красивой, как сейчас, она себя не чувствовала никогда.

"За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина", – считает звезда.

Анна Седокова на обложке Playboy Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова также обратилась ко всем девушкам и посоветовала им устраивать подобные фотосессии, как минимум – для домашнего архива.

Но это оказалось не самым откровенным снимком, которым певица поделилась со своими поклонниками. Более того, певице удалось поразить подписчиков в социальной сети стальным прессом. На фото Анна позирует абсолютно голой, а вместо одежды звезда предпочла музыкальный инструмент – гитару.

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Зачастую подобные откровенные снимки вызывают не только волну восторга, но и критика. Также предлагаем вам откровенные снимки артистки.

Самые откровенные фото певицы Анны Седоковой Фото: instagram.com/annasedokova Самые откровенные фото певицы Анны Седоковой Фото: instagram.com/annasedokova Самые откровенные фото певицы Анны Седоковой Фото: instagram.com/annasedokova Самые откровенные фото певицы Анны Седоковой Фото: instagram.com/annasedokova Самые откровенные фото певицы Анны Седоковой Фото: instagram.com/annasedokova Самые откровенные фото певицы Анны Седоковой Фото: instagram.com/annasedokova Самые откровенные фото певицы Анны Седоковой Фото: instagram.com/annasedokova 1/7

Ранее мы также писали, что Анна Седокова вспомнила детство и призналась, почему ненавидела школу.

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