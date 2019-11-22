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"Хотела увеличить грудь": Эдгар Каминский о разногласиях с экс-женой Славой

Украинский хирург впервые заговорил об отношениях с экс-супругой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса – Эдгар и Слава Каминские – официально развелись. Эта новость в начале лета 2019 года ошеломила многих поклонников. После официального расторжения брака солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" уже давала комментарии и называла свою причину расставания с мужем и отцом ее двоих детей. А вот сам пластический хирург заговорил о разногласиях в семье только сейчас – в эксклюзивном интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

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Конфликты у бывших супругов усиливались на почве того, что солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" постоянно желала улучшить свою внешность.

"Она хотела постоянно себя улучшить – немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил "нет". Мы ругались и могли несколько недель не общаться на эту тему. Я к Славе не вернусь, и это факт", – откровенно рассказал известный пластический хирург.

Отметим, что после пяти лет брака пара все-таки рассталась. Сейчас бывшие супруги почти не общаются, но певица не ограничила общение отца с детьми – сыном Леонардом и дочкой Лаурой. Более того, Эдгар признался, что мечтает еще родить детей и создать крепкую семью.

К слову, после развода Слава Каминская не страдает от одиночества. Певица призналась, что уже состоит в отношениях, и показала кольцо на безымянном пальце.

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