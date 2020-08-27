"Хотите почувствовать себя старыми?": Маколей Калкин потроллил своих подписчиков

Актеру исполнилось 40 лет

Звезда знаменитого американского фильма "Один дома" Маколей Калкин отпраздновал юбилей – актеру исполнилось 40 лет. По этому поводу он решил подшутить над своими подписчиками.

На странице Маколея в Twitter появилась серия забавных публикаций, в которой он шутит о своем возрасте и предлагает всем "почувствовать себя старыми". Таким образом актер сделал отсылку к фильму "Один дома", первая часть которого вышла 30 лет назад – в 1990 году, когда Маколею было 10 лет, и в памяти многих зрителей он так и остался маленьким мальчиком.

"Эй, ребята. Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не за что", – написал Маколей.

Скриншот: Twitter Маколея Калкина

"Это мой подарок миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми. Я больше не ребенок. Это моя работа", – добавил еще одну запись актер.

Скриншот: Twitter Маколея Калкина

Также Маколей пошутил о "кризисе среднего возраста".

"С тех пор, как мне исполнилось 40, я подумываю над тем, чтобы вступить в фазу кризиса среднего возраста. Может заняться серфингом? Что думаете по этому поводу?", – пошутил артист.

Скриншот: Twitter Маколея Калкина

Он также добавил запись: "Кто-то умеет пользоваться фотошопом? Можете "приклеить" мою голову к серферу, чтобы я понял, как круто я буду выглядеть?"

Скриншот: Twitter Маколея Калкина

Напомним, ранее мы делали подборку интересных фактов об актере в честь его 40-летия.

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