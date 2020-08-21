Худеющая alyona alyona показала фигуру в купальнике: курьезное видео
Исполнительнице уже удалось скинуть 10 килограммов
Рэперша alyona alyona, которая примет участие в шоу "Танці з зірками-2020", показала свою фигуру после того, как скинула 10 килограммов. Исполнительница опубликовала забавное видео, в котором она прыгает в бассейн.
Напомним, что alyona alyona решила похудеть и даже ходит в тренажерный зал. Артистка часто рассказывает своим поклонникам о питании и занятиях спортом, делится снимками из зала, и даже решилась на участие в танцевальном шоу.
В своем Instagram-аккаунте Алена разместила забавное видео, в котором она прыгает в бассейн, будто обрызгивая всех людей водой. Девушка не стесняется демонстрировать свою фигуру в черном раздельном купальнике и с юмором подходит к любой ситуации.
"Летнего вайба вам в ленту. Я здесь немножко освежилась, а как вы спасаетесь от жары?", – подписала свой пост alyona alyona.
Поклонники рэперши оценили ее чувство юмора, и написали множество комплиментов в комментариях: "Какая ты крутая", "Шикарная женщина", "Алена, обожаю твой юмор".
О том, какие продукты помогают похудеть, смотрите в ролике:
Недавно стало известно, с кем выйдет на паркет "Танців з зірками-2020" alyona alyona.
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