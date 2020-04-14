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"Хулиганка": Настя Каменских станцевала с двумя подушками вместо одежды, видео

Ролик опубликован на официальной странице звезды в Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:46

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая рассмешила Сеть забавным видео о карантине, приняла участие во флешмобе #quarantinepillowchallenge и сняла короткое видео, в котором исполняет эротический танец с двумя огромными подушками вместо одежды. Ролик опубликован на официальной странице звезды в Instagram.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

На записи Настя Каменских появляется в игривом образе: обмотанная подушками, с черным поясом на талии. Певица станцевала "Ча-ча-ча". "Готовы к встрече с моей кроватью", – подписала ролик NK.

INSTAGRAM

Поклонникам очень понравилась импровизация Насти. "Хулиганка", "Бомба! Такого еще ни у кого не видел", "Настя, какая же ты красотка", "Ты невероятная", "Вот это я понимаю челлендж с подушками, а то неинтересно смотреть", – пишут юзеры в комментариях.

Смотрите также откровенное интервью Насти Каменских:

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Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, когда планирует стать мамой. В беседе с Катей Осадчей NK признается, что не беременна. Более того, певица считает, что не смогла бы долго хранить в тайне такое событие.

"Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю", – говорит Настя.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских разоблачила мошенников в Сети.

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Источник: Сегодня
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