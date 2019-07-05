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Хулио Иглесиас оказался в центре скандала из-за внебрачного сына

От испанского певца требуют признать отцовство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37

Новый сын для ... Хулио Иглесиаса. От популярного испанского певца требуют признать отцовство через суд. Готов ли всемирно известный тенор принять нового родственника – интересовалась Юлия Беглецова.

42-летний Хавьер в суд идет с матерью под руку. Вместо сына с журналистами общается она.

"Я просто хочу сказать Хулио Иглесиасу, чтобы покончил с этим раз и навсегда. Сделай тест. У меня замечательный сын. И я очень им горжусь", – говорит мать Хавьера Мария Эдите Сантос.

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Хавьер родился после короткого, но горячего романа с певцом, убеждает бывшая балерина. С одним из самых популярных исполнителей мира встречалась чуть больше недели.

Что Хавьер родной сын Иглесиаса, экспертиза доказала еще 30 лет назад, убеждает Мария. Впрочем, тогда адвокаты певца подала апелляцию и выиграли. Настаивают на своем до сих пор. Сам певец на заседание не явился.

"Певец говорит, что уже проходил такой тест трижды. И готов сделать снова, только суд аннулирует все предыдущие результаты", – заявил адвокат Хулио Иглесиаса Фернандо Фаломир.

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Сейчас у 75-летнего Хулио Иглесиаса восемь детей от двух браков. И это официально.

"Не спрашивайте, сколько у меня братьев. Не знаю наверняка", – говорит сын певца Хулио Иглесиас младший.

Сегодня, во время процесса, прокуроры заявили, что отказ от ДНК теста означает автоматическое признание отцовства. Впрочем, окончательное решение суд обещает вынести за несколько дней. 

Отметим, что знаменитый сын певца Хулио Иглесиаса Энрике наслаждается отцовством и часто публикует милые фото и видео со своими детьми. 

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