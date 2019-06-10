Хью Джекман, Джейк Джилленхол и Райан Рейнольдс подкололи друг друга

Актеры так поздравили друг друга с днем друзей

Хью Джекман и Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/vancityreynolds

Всем известно, что Хью Джекман и Джейк Джилленхол хорошо дружат с Райаном Рейнольдсом. Более того, они постоянно разыгрывают друг друга. Как все помнят, Джекман и Джилленхол разыграли Рейнольдса на одной из вечеринок, заставив надеть уродливый свитер.

Что творится в личной жизни Хью Джекмана:

А вот на этих выходных в США отпраздновали День лучших друзей. Разумеется, Дэдпул, Росомаха и Мистерио не упустили шанса подразнить друг друга в социальных сетях.

Первым в атаку пошел Райан Рейнольдс. Актер опубликовал в Instagram совместное фото с Хью Джекманом и подписал его: "Счастливого Дня лучших друзей Джейку Джилленхолу (которого на фото нет)".

8 Июн 2019 в 9:31 PDT INSTAGRAM (@vancityreynolds)

Ответ от Хью Джекмана не заставил себя долго ждать, и звезда поделился с подписчиками фотографией с Рейнольдсом, но адресовал привет Джейку.

8 Июн 2019 в 9:46 PDT INSTAGRAM (@thehughjackman)

Через несколько часов к коллегам присоединился и Джилленхол. Он выложил в Instagram снимок с Хью и поздравил экранного Дэдпула в его стиле. Все трое столкнулись в комментариях к последнему посту, где Джекман заявил, что ждет-не дождется совместного ужина 12-го числа, но только без того, кого нет на фото.

8 Июн 2019 в 11:44 PDT INSTAGRAM (@jakegyllenhaal)

Напомним, ранее Хью Джекман поздравил Райана Рейнолдса с праздником, опубликовав фото, на котором они обнимаются. Джекман забавно подписал снимок: "Просто я говорил тебе, что я милейший парень, а ты – нет. Я позволю тебе обнять меня. Лишь раз. И то, потому что у тебя сегодня день рождения".

Сам же Рейнолдс подкалывает свою супругу – Блейк Лайвли.

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