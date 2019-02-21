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Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

Рекордсменом также стал коллега Джекмана – актер Патрик Стюарт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Хью Джекман Фото: AFP
Хью Джекман
Фото: AFP

Знаменитый голливудский актер Хью Джекман и его коллега, также не менее известный актер, Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом стало известно на странице Книги в Twitter. Там же были опубликованы фото Джекмана и Патрика с грамотами.

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Сообщается, что актеры установили рекорд за самую длительную в кино карьеру супергероев Marvel. Хью Джекман играл роль Россомахи, а Патрик Стюарт – профессора Чарльза Ксавье на протяжении 16 лет и 228 дней.

В 2000 году на экраны вышел первый фильм "Люди Икс", а в 2017 году актеры встретились на съемочной площадке фильма о Россомахе "Логан".

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Отмечается, что Хью Джекман и его брат в детстве были большими фанатами Книги рекордов Гиннеса. они даже планировали установить рекорд, играя в бадминтон без остановки в течение двух суток.

Ранее появился трейлер байопика "Главный кандидат" с Хью Джекманом. Джекман играет политика по имени Гэри Харт, который в 1987 году баллотировался на пост президента от Демократической партии США. 

Кроме этого, Хью Джекман забавно подколол Райана Рейнольдса и поздравил его с днем рождения.

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Источник: Сегодня
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