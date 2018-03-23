Хью Джекман рассказал, почему он больше не хочет играть Росомаху

Джекман играл Росомаху на протяжении 17 лет

Хью Джекман. Фото: AFP

49-летний Хью Джекман рассказал, что скоро стартуют съемки новых "Людей Икс", но без его участия. Голливудский актер в очередной раз сообщил, что он уже морально устал от роли Росомахи. "Мне кажется, что ни в одном фильме „Людей Икс" характер этого персонажа так и не был раскрыт".

По словам инсайдеров, продюсеры фантастической саги хотят "омолодить" Росомаху и рассматривают на его роль сына Клинта Иствуда — 32-летнего Скотта Иствуда. В фильмографии актера такие фильмы, как "Форсаж-8", "Отряд самоубийц" и "Тихоокеанский рубеж 2".

Джекман играл Росомаху на протяжении 17 лет — роль супергероя принесло актеру мировую славу. За эти годы он снялся в 7 фильмах, а в 2015 году вышла последняя картина о Росомахе. После этого Джекман решил отказаться от роли культового героя.

Напомним, Хью Джекман рассказал о необычной сделке, которую заключил с папарацци.

Также Хью Джекман рассказал, как отклонил предложение сыграть Бонда.