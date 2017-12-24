Хью Джекман рассказал, появится ли Росомаха в "Мстителях"

Актер Хью Джекман рассказал, появится ли его персонаж Росомаха в "Мстителях", сообщает Collider.

И Росомаха, и герои "Мстителей" представляют вселенную Marvel, но экранизацией их приключений в кино занимались разные студии. Возможность объединить персонажей начала обсуждаться после новостей о сделке The Walt Disney Company и 21st Century Fox.

"Это интересно, потому что целых 17 лет я продолжал думать, что это было бы отлично, я бы особенно хотел увидеть вместе Железного Человека, Халка и Росомаху", — сказал Джекман.

По его словам, каждый раз, когда он смотрел фильм про Мстителей, то мог представить среди них и своего героя, но полагал, что это никогда не произойдет. "Но думаю, к сожалению, для меня поезд ушел", — заявил Джекман.

Актер неоднократно говорил, что "Логан" — его последний фильм про Росомаху.