"И мне все равно, сколько будет лайков": Леся Никитюк показала фото с букетом

Леся Никитюк показала фото с букетом супстя неделю после расставания с бойфрендом

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на прошлой неделе рассталась с парнем, отношения с которым длились несколько лет. Шоувумен сразу сообщила, что комментировать разрыв не собирается.

А на днях Леся Никитюк отправилась в Берлин на вечеринку ювелирного дома Chopard. Но даже в другой стране телеведущая не осталась без внимания. Никитюк получила в подарок букет роз.

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"И мне все равно, сколько будет лайков", – коротко подписала фото Леся Никитюк.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях подписчики предположили, что цветы Никитюк подарил новый поклонник, однако телеведущая в instastories объяснила, что букет – от спонсоров мероприятия.

Напомним, Виктория Бекхэм откровенно рассказала, что бесит ее мужа в ней.

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