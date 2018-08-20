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И снова вампиры: Йен Сомерхолдер показал, как выглядит в новом сериале от Netflix

Йену предстоит сыграть доктора Лютера Свонна, который пытается выяснить, как люди превращаются в вампиров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
Йен Сомерхолдер. Фото: Getty
Йен Сомерхолдер. Фото: Getty

Всеми любимые братья Сальваторе из "Дневников вампира" вернутся на малый экран с новыми проектами уже этой осенью – Пола Уэсли можно будет увидеть в сериале под названием "Расскажи мне историю" (Tell me a story), а Йена Сомерхолдера – в еще одном сериале про вампиров "Вампирские войны" (V-Wars).

В своем Instagram актер уже поделился фотографией в образе своего героя из сериала. Йену предстоит сыграть доктора Лютера Свонна, который пытается разобраться в болезни, превращающей людей (в том числе и лучшего друга Лютера, Майкла Фэйна) в вампиров.

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Отметим, что сериал, который появится в каталоге стримингового гиганта Netflix, снимается по одноименным комиксам IDW. Официальной даты премьеры "Вампирские войны" пока не получили, но фанаты Йена уже с нетерпением ждут его появления на экранах.

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Йен Сомерхолдер
Фото: instagram.com/iansomerhalder/

Напомним, актер Йен Сомерхолдер сыграл в сериале "Дневники вампира" Деймона – вампира-плохиша, который на самом деле умел любить, помогать и ценить дружбу. Сериал закончился еще в марте 2017 года.

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Источник: "Сегодня"
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