Идеальные! Меган Маркл и принц Гарри появились на бейсбольном матче в Лондоне

В сети обсуждают похудевшую спустя два месяца после родов Меган

Меган Маркл и принц Гарри на бейсбольном матче в Лондоне Фото: Getty Images

Меган Маркл не перестает удивлять СМИ и своих поклонников. На днях герцогиня Сассекская шокировала сеть тем, что сменила форму обручального кольца, а сегодня все обсуждают фигуру Маркл после родов.

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Так, в субботу, 29 июня принц Гарри и Меган Маркл посетили бейсбольный матч между командами New York Yankees и Boston Red Sox в Лондоне. На игру пара пришла в черных нарядах: Меган выбрала закрытое платье от Stella McCartney с широким поясом, а Гарри отдал предпочтение черной поло, заправленной в джинсы.

В Instagram герцогов Сассекских был опубликован пост с фотографиями, на которых супруги выглядят весьма радостными и счастливыми, а сама Меган значительно похудевшей.

К слову, после игры Меган и Гарри встретились с игроками обеих команд. Спортсмены вручили герцогу и герцогине именную бейсбольную форму для королевского малыша, в качестве подарка к рождению Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри на бейсбольном матче в Лондоне Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри на бейсбольном матче в Лондоне Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что в Милане появился мурал с целующимися Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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