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Игорь Кондратюк рассказал об отношениях с Виталием Козловским

По словам Кондратюка, плохую шутку с ним сыграло отсутствие опыта и излишняя доверчивость

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 15:02
Виталий Козловский Фото: Instagram/vkozlovskiy
Виталий Козловский
Фото: Instagram/vkozlovskiy

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, пообщались с известным украинским продюсером и ведущим Игорем Кондратюком. Во время эксклюзивного интервью продюсер поделился подробностями конфликта со своим бывшим подопечным, а также рассказал, как создать успешный проект.

Именно Игорь Кондратюк стал автором идеи легендарного вокального шоу, которое стало одним из самых длительных проектов за всю историю украинского телевидения. Впрочем, успех программы, по мнению продюсера, был закономерным.

"Я работал в науке, закончив физический факультет Шевченко. Параллельно играл в клубе "Что? Где? Когда?", мне стало интересно, что такое телевидение, стал подрабатывать... И нужно было придумать формат, но в этом жанре надо было рекламировать радиомикрофон караоке. Вот и придумали такую игру, где люди поют", – поделился Игорь Кондратюк с журналистами канала "Украина".

Игорь Кондратюк и Виктория Маремуха Фото: пресс-служба канала "Украина"

Кроме того, по мнению звезды, важную роль сыграла и щедрость: "Суммарная стоимость подарков, которые дарит наш спонсор, – это около 750 000 гривен в год минимум. А за 20 лет, за все время, в программе приняли участие около миллиона человек".

Как известно, длительное время Игорь Кондратюк был продюсером Виталия Козловского, впрочем, творческий союз распался в результате серьезного конфликта. По мнению Кондратюка, плохую шутку с ним сыграло отсутствие опыта и излишняя доверчивость.

"Я, конечно, был неопытным. Я знал, что это не мое, но мне нужно это делать. Никаких претензий к нему, как к физическому лицу, у меня нет. Пусть творит и развивается, как хочет, у него есть только задача не навредить мне", – рассказал Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною".

Напомним, ранее Виталий Козловский прокомментировал свое выступление в Москве.

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