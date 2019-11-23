Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

Сергей Лазарев снял соответствующий момент на видео

Певец Николай Басков Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Известный композитор Игорь Крутой и певец Николай Басков устроили "потасовку" прямо на полу аэропорта в одном из залов ожидания вылета. Соответствующий момент заснял на видео российский артист Сергей Лазарев, который и поделился роликом на своей странице в Instagram.

На видео можно увидеть, как Крутой и Басков "катаются" по полу и громко кричат друг на друга. Под женские крики Николай обращается к Игорю со словами, что подарит композитору какую-то новую вещь. А когда Басков увидел, что Лазарев снимает это на видео, он прокричал: "Иди отсюда, еще один долб**б".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! (18+)

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"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!!! Участники потасовки: Игорь Крутой, Николай Басков. Шок!!! Свидетели потасовки: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Ани Лорак и Жасмин", – коротко написал Сергей Лазарев в подписи к видео, добавив ироничный хештег #дружбавшоубизнесе.

Позже Игорь Крутой на своей странице в Instagram опубликовал видео, которое объясняет причину "потасовки" российских звезд в аэропорту.

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Ранее мы рассказывали, что на Николая Баскова накинулись с обвинениями из-за поста в поддержку Анастасии Заворотнюк.

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