Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)
Сергей Лазарев снял соответствующий момент на видео
Известный композитор Игорь Крутой и певец Николай Басков устроили "потасовку" прямо на полу аэропорта в одном из залов ожидания вылета. Соответствующий момент заснял на видео российский артист Сергей Лазарев, который и поделился роликом на своей странице в Instagram.
На видео можно увидеть, как Крутой и Басков "катаются" по полу и громко кричат друг на друга. Под женские крики Николай обращается к Игорю со словами, что подарит композитору какую-то новую вещь. А когда Басков увидел, что Лазарев снимает это на видео, он прокричал: "Иди отсюда, еще один долб**б".
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! (18+)
"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!!! Участники потасовки: Игорь Крутой, Николай Басков. Шок!!! Свидетели потасовки: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Ани Лорак и Жасмин", – коротко написал Сергей Лазарев в подписи к видео, добавив ироничный хештег #дружбавшоубизнесе.
Позже Игорь Крутой на своей странице в Instagram опубликовал видео, которое объясняет причину "потасовки" российских звезд в аэропорту.
Ранее мы рассказывали, что на Николая Баскова накинулись с обвинениями из-за поста в поддержку Анастасии Заворотнюк.
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