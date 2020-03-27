Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Игорь Николаев заразился коронавирусом от Льва Лещенко – СМИ

По информации СМИ, Игорь Николаев заразился на светской тусовке

Валерия Ильченко
Сегодня, 12:45

В четверг, 26 марта, стало известно, что у российского исполнителя Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Сейчас артист находится в больнице, а его состояние постепенно улучшается. В этот же день появилась информация о госпитализации с подозрением на коронавирус певца и композитора Игоря Николаева. Жена артиста сообщила, что на данный момент они ждут результатов ПЦР-теста. Предварительно у Николаева обнаружен коронавирус.

В последние сутки все обсуждают вероятность заражения Игоря Николаева от Льва Лещенко. Как сообщают СМИ, они оба присутствовали на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого – Аллы.

Игорь Николаев и Лев Лещенко
Игорь Николаев и Лев Лещенко
Фото: instagram.com/leshchenko_lv, instagram.com/igor_nikolaev_music

Стало также известно, кто еще был в списке гостей торжества: Игорь Крутой, Николай Басков, Олег Газманов с женой, Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева, Александр Буйнов, Александр Серов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Александр Ревва, Ани Лорак, Алсу, Владимир Винокур.

Отмечается также, если коронавирус у Игоря Николаева окончательно подтвердится, в группе риска окажутся Юрий Антонов, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник, Максим Галкин и другие звезды, которые на днях пересекались с Николаевым на съемках шоу "Сегодня вечером". Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

Узнайте также, кто из звезд заразился коронавирусом:

Ранее мы также сообщали, что писатель Борис Акунин заразился COVID-19. Кроме того, коронавирусом заразился герой украинского "Холостяка".

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Мать Ксении Собчак доставлена в больницу с подозрением на коронавирус Ольга Куриленко, Пласидо Доминго, принц Чарльз: кто из знаменитостей заразился коронавирусом В США от коронавируса умер звезда сериала
Лев Лещенко Игорь Крутой Игорь Николаев коронавирус
Реклама

Новости партнеров

10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты

Популярные статьи

Сегодня, 12:05Food

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:26Wellness

Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

Вчера, 17:00Fun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

Вчера, 13:44Wellness

Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Вчера, 11:29Шоу-бизнес

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию

Вчера, 10:15Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Вчера, 09:59Спецпроект

Настоящее или подделка: эксперты проверили масло и растительно-сливочные смеси

Вчера, 08:56Food

Салаты из редиса: три весенних рецепта

25 мартаWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

25 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

25 мартаШоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

25 мартаFun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

24 мартаFun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

24 мартаEvents

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

24 мартаWellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

Новости партнеров

"Було б 42..." - колишній "коханець" Лорак переживає важку втрату
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Традиційні голубці по-новому змусять кожного проковтнути виделку
Традиційні голубці по-новому змусять кожного проковтнути виделку
Ученые: коронавирус уничтожается 40-градусным раствором спирта
Ученые: коронавирус уничтожается 40-градусным раствором спирта
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Коржи для торта на сковороде: рецепт с фото
Коржи для торта на сковороде: рецепт с фото
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака