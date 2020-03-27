Игорь Николаев заразился коронавирусом от Льва Лещенко – СМИ

По информации СМИ, Игорь Николаев заразился на светской тусовке

В четверг, 26 марта, стало известно, что у российского исполнителя Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Сейчас артист находится в больнице, а его состояние постепенно улучшается. В этот же день появилась информация о госпитализации с подозрением на коронавирус певца и композитора Игоря Николаева. Жена артиста сообщила, что на данный момент они ждут результатов ПЦР-теста. Предварительно у Николаева обнаружен коронавирус.

В последние сутки все обсуждают вероятность заражения Игоря Николаева от Льва Лещенко. Как сообщают СМИ, они оба присутствовали на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого – Аллы.

Игорь Николаев и Лев Лещенко Фото: instagram.com/leshchenko_lv, instagram.com/igor_nikolaev_music

Стало также известно, кто еще был в списке гостей торжества: Игорь Крутой, Николай Басков, Олег Газманов с женой, Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева, Александр Буйнов, Александр Серов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Александр Ревва, Ани Лорак, Алсу, Владимир Винокур.

Отмечается также, если коронавирус у Игоря Николаева окончательно подтвердится, в группе риска окажутся Юрий Антонов, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник, Максим Галкин и другие звезды, которые на днях пересекались с Николаевым на съемках шоу "Сегодня вечером". Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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