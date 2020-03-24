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"Играла на гитаре": Виктория Булитко о знакомство с возлюбленным

Актрисе мужчина понравился с первого взгляда

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:02

Украинская актриса и звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко, которая недавно рассказала о свадьбе с любимым человеком, не перестает делиться с журналистами телеканала "Украина" подробностями личной жизни.

Имени возлюбленного актриса не называет, но признается, что ласково его именует "Мистером Аа". Избранник Булитко хоть и далек от творческих профессий и работает в IT-сфере, но на гитаре играть умеет, ведь когда-то выступал в музыкальных группах. Виктория в отношениях состоит уже 5 лет, но на публику никогда не выходит со своим мужчиной, тщательно скрывая свои отношения.

"Для меня лучший отдых – дом и вкусная еда, кино, сериал. Чтобы было уютно и можно на диване поваляться. Я не очень люблю людные места", – рассказывает Виктория о совместном досуге с любимым.

О свадьбе актриса говорит достаточно спокойно, ведь не считает штамп в паспорте необходимым: "Я не знаю, почему я такая. Я очень просто отношусь к этому. А что касается детей, мне кажется, он от меня ждет какой-то инициативы". Познакомилась будущая пара в Киеве, несмотря на то, что они оба из Запорожья. Виктория признается, что на момент знакомства играла на гитаре и думала про себя "ничего такой".

Ранее мы также писали, что актер "Дизель Шоу" стал папой во второй раз.

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