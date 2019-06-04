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Икона стиля: Джей Ло в наряде со шлейфом произвела фурор на красной дорожке

Известная певица официально получила статус модной иконы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: AFP

В Бруклинском музее Нью-Йорка отгремело важное событие в фэшн-индустрии – церемония награждения ежегодной премии Council of Fashion Designers of America (CFDA). В этом году почетное звание иконы стиля получила голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес. 

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробней об этом в сюжете:

Как отметил президент и главный исполнительный директор CFDA Стивен Колб, стиль Джей Ло смелый, "многие дизайнеры обожают одевать певицу для сцены и в повседневной жизни". И действительно, свой новый статус певица сразу же закрепила, появившись на красной дорожке церемонии в потрясающем наряде оранжевого цвета от Ralph Lauren.

Помимо стального пресса 46-летняя Дженнифер Лопес произвела фурор метровым шлейфом, который стал продолжением пышной юбки. Верх наряда был полностью декорирован стразами, которые переливались от света софитов. 

Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
Джей Ло официально стала иконой стиля
Фото: AFP
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"Оранжевый – новый черный. Благодарна и польщена тем, что получила сегодня награду @cfda Fashion Icon. Спасибо @ralphlauren за этот красивый образ!", – написала певица на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Алексом Родригесом была замечена в розовым пальто и белых кроссовках от Alexander McQueen. Также недавно актриса показала подкаченное тело в соблазнительном розовом бикини.

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