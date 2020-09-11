Илон Маск не смог распознать сложное имя своего сына: забавное видео

Маск опубликовал ролик у себя в Instagram

Знаменитый американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассмешил Сеть забавным видео, на котором ему не удалось с первого раза распознать необычное имя своего сына. Напомним, Илон и его возлюбленная Граймс назвали ребенка X Æ A-12.

Илон посетил фабрику по производству автомобилей Tesla в Берлине. Не обошлось и без внимания представителей прессы, которые поинтересовались, как поживает сын Маска. Илон не сразу смог разобрать, что спрашивает журналист, которому пришлось повторять вопрос.

В ответ Маск рассмеялся и сказал: "А-а-а, вы о моем ребенке. Ха-ха, звучит как пароль. У него все отлично".

INSTAGRAM

X Æ A-12 читается, как "Экс Эш Эй-Твелв". Когда мальчик только появился на cвет, его имя вызвало неоднозначную реакцию у публики. Позже Илону и Граймс пришлось объяснять, что означает каждый символ в имени сына. По словам Граймс, X означает "неизвестную переменную", Æ — это ее "эльфийское написание Ai" (что значит любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — относится к самолету, который является "предшественником SR-17" (их любимого самолета). Буква А также относится к "Архангелу" – ее любимой песне.

Напомним, Илон Маск вошел в ТОП-3 самых богатых людей мира.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться