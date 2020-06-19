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Илон Маск прокомментировал скандал о его интиме с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Сегодня, 08:07

Основатель SpaceX отрицает роман с экс-женой Джонни Деппа

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на скандал о его интиме с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь. На днях голливудская знаменитость Джонни Депп сделал заявление об измене своей экс-супруги с разработчиком.

Напомним, что голливудские актеры находятся сейчас на стадии развода и с помощью суда выяснят отношения. По словам Деппа, еще во время их брака у Эмбер в его пентхаусе был интим с Илоном Маском и Карой Делевинь. Сам же разработчик впервые прокомментировал заявление звезды "Пиратов Карибского моря".

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп
Фото: Getty Images

По информации Page Six, Илон опроверг обвинения актера и отрицает свое участие в групповом сексе. Он также заявил, что у него не было никаких интимных связей с Карой, а вот отношения с Эмбер изобретатель не опровергал, однако признался, что до развода с Деппом между ними ничего не было.

Илон Маск
Илон Маск
Фото: TechSpot

"Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали отношения примерно через месяц после ее иска о разводе. Я не думаю, что был рядом с Эмбер во время их брака. Что касается этого судебного процесса, то я бы рекомендовал всем участникам идти дальше. Жизнь слишком коротка для столь длительного негатива", – заявил Илон Маск.

Смотрите в сюжете о звездных разводах, которые ошеломили фанатов:

Напомним, что бывшей супруге голливудской звезды Джонни Деппа грозит тюремное заключение до трех лет за подделку доказательств домашнего насилия со стороны звезды.

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