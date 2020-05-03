Илон Маск сообщил, когда родит его девушка Grimes

Для основателя SpaceX и Tesla это будет шестой ребенок

Илон Маск сообщил, когда родит его девушка Граймс, которая сейчас находится на последних сроках беременности. Основатель SpaceX и Tesla, для которого этот ребенок станет шестым, ответил на вопросы фолловеров в Twitter в минувшую пятницу, 1 мая.

Ранее сама Граймс сообщила, что ее первенец сможет выбрать себе гендер самостоятельно. Об этом она рассказала также в социальной сети.

Илон Маск и Граймс Фото: Getty Images

48-летний американский предприниматель рассекретил в Twitter дату родов своей возлюбленной, 32-летней канадской певицы Клэр Элис Буше, которая также известна под псевдонимом Граймс.

Маск пообщался с фанами в микроблоге и ответил на несколько вопросов, волновавших пользователей. Так, он заявил, что их с Граймс ребенок появится на свет в понедельник, 4 мая.

"Ребенок родится в понедельник", – написал Илон Маск в сети.

Скриншот https://twitter.com/elonmusk/

Кроме того, бизнесмен признался, что Граймс сердится на него, однако не объяснил причину. Он также не стал отвечать на вопрос о том, проводит ли карантин вместе со своей любимой.

Первая супруга бизнесмена, канадская писательница Джастин Маск, родила от Илона пятерых сыновей: Дамиана, Ксавьера, Кайя, Гриффина и Саксона. Спустя 8 лет брака семья распалась.

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