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Илон Маск заявил, что готов драться с Джонни Деппом: что не поделили знаменитости

Сегодня, 13:03

Актер обвинил миллиардера в том, что у того был роман с Эмбер Херд

Похоже, между Джонни Деппом и Илоном Маском назревает скандал. Накануне изобретатель и миллиардер бросил вызов голливудскому актеру, который ранее угрожал основателю SpaseX в переписке со своим другом.

Напомним, что недавно Джонни Депп рассказал, что у его экс-жены Эмбер Херд и Илона Маска был интим с участием третьей особы.

Так, во время очередного судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд, в суде было обнародовано сообщение, которое Депп прислал своему другу Кристиану Карино. В нем актер угрожал отрезать гениталии Маску, чтобы показать ему "обратную сторону некоторых вещей", пишет The Mirror.

Подробнее о разводе Дженни Деппа и Эмбер Херд смотрите в сюжете:

После того, как эта информация получила огласку в СМИ, Илон Маск не заставил себя ждать с ответом и предложил актеру устроить драку.

"Если Джонни хочет подраться в клетке, просто дайте мне знать", – сказал основатель Tesla в интервью The New York Times.

Он также опроверг свою связь с Эмбер Херд во время ее замужества, утверждая, что их отношения начались после расставания актрисы с Деппом.

Недавно также стало известно, что Илон Маск предлагал Эмбер Херд круглосуточную защиту.

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