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Илона Гвоздева опровергла новость о завершении карьеры

Хореограф Илона Гвоздева разыграла своих подписчиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:56
Илона Гвоздева разыграла поклонников
Илона Гвоздева разыграла поклонников
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

1 апреля звездный хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении танцевальной карьеры. Подписчиков шокировала новость, ведь артистка пребывает на пике популярности. Многие предположили, что это была первоапрельская шутка. И оказались правы.

Илона Гвоздева на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение, в котором призналась, что новостью о завершении танцевальной карьеры разыграла своих поклонников.

"Дорогие мои подписчики, коллеги, друзья. Мне очень приятно, что вы так переживали по поводу моего поста 1 апреля, по поводу моего выхода из танцевальной карьеры. Хочу еще раз всем сказать, что это была шутка, и мне безумно приятно, что столько людей все-таки хотят видеть меня сцене, и чтобы я дальше радовала вас своими танцами. Поэтому, убедившись в очередной раз, что это дело всей моей жизни, и благодаря вам я, конечно же, буду продолжать танцевать – и на сцене, и для себя, и в своей студии. Поэтому я еще порадую вас своей энергией танцевальной. Спасибо, я вас люблю", – сказала Гвоздева.

INSTAGRAM (@ilonagvozdeva) on

Отметим, Илона Гвоздева участвовала в качестве хореографа в шоу "Танці з зірками". Первым партнером девушки стал комик Юрий Ткач, а в паре с Игорем Ласточкиным они одержали победу.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер жестко разыграл своих поклонников. 1 апреля артист заявил, что его супруга Хейли Болдуин беременна.

Смотрите видео о глупых шутках звезд:

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