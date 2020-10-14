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Илону Гвоздеву с новорожденным сыном выписали из роддома: фото

Сегодня, 17:06

11 октября хореограф стала мамой во второй раз

11 октября танцовщица Илона Гвоздева родила сына. Сегодня участницу "Танців з зірками" вместе с новорожденным малышом выписали из родильного дома. Фото и видео с места события появились в Instagram-аккаунте "Зіркового шляху".

Счастливая мама вышла из роддома вместе с ребенком на руках. Рядом с ней были супруг и четырехлетняя дочка Валерия. Илону также встречали родные и близкие.

Видео: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Вся семья не скрывала радости от рождения малыша, которого, кстати, назвали Доминик.

Известно также, что крестной мамой мальчика станет подруга Илоны Гвоздевой, которая случайно попала на роды к звезде. Хореограф рожала в одном из частных роддомов Киева.

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В течение всей беременности Илона вела довольно активный образ жизни. Женщина даже успела принять участие в шоу "Танці з зірками", а также сняться обнаженной.

Напомним, что ранее топ-модель Эльза Хоск рассекретила пол будущего ребенка.

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