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Imagine Dragons прекращают гастрольную деятельность: фронтмен назвал причину

По словам Дэна Рейнольдса, музыкантам необходимо отдохнуть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:34
Imagine Dragons
Imagine Dragons
Фото: instagram.com/imaginedragons

Американская рок-группа Imagine Dragons, которая в 2018 году представила новый альбом, делает перерыв в карьере. Об этом заявил фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс в интервью CNN.

Так, по словам артиста, ему необходимо время, чтобы сосредоточиться на детях, жене и друзьях. Отметим совсем недавно у Дэна Рейнольдса родился четвертый ребенок.

Музыкант также отметил, что они с группой гастролировали в течение десяти лет. Несмотря на прекрасные отношения между участниками коллектива, время для отдыха необходимо им всем. Сейчас Дэн Рейнольдс в Лас-Вегасе отдыхает с женой Аджей Фолькман, 7-летней дочерью Арроу, 2-летними близнецами Гией и Коко, а также новорожденным мальчиком Валентайном.

Imagine Dragons
Imagine Dragons
Фото: instagram.com/imaginedragons

"Мы хотим взять небольшую паузу прямо сейчас, чтобы посвятить время семье и друзьям. Мы были на гастролях в течение десяти лет подряд. Так что все мы просто хотели заново понять, что значит быть отцом, другом или сыном, – говорит Рейнольдс. К тому же у меня недавно родился ребенок, у нашего гитариста тоже относительно маленький ребенок, поэтому мы стараемся быть просто папами, а потом, знаете, когда начнет невыносимо тянуть к музыке, я уверен, что мы вернемся к гастролям довольно скоро".

Отметим, в 2018 году Дэн Рейнольдс заявил о расставании с супругой, однако в начале 2019-го стало известно, что пара воссоединилась.

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