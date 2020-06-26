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Имена придумали: Даша Квиткова заговорила о пополнении в их с Никитой Добрыниным семье

Сегодня, 08:11

Супруга Никиты Добрынина готова стать мамой

20 мая герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин официально женился на победительнице проекта Дарье Квитковой. Из-за карантина влюбленные были вынуждены перенести свадьбу на 12 августа, а вот роспись состоялась, как и планировалось, в мае.

В рамках проекта Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020! молодожены рассказали, как будет проходить их самый счастливый день и кто будет петь на свадьбе. Ко всему, новоиспеченная супруга Добрынина откровенно заговорила о будущих детях.

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

По словам Даши, они с супругом затягивать с рождением совместных детей не собираются, а планируют пополнение в семье уже в ближайший год.

"Мы уже об этом говорили. Мы часто об этом разговариваем. Планировали, и даже имена придумывали. Ну, мы как обычная семья. Нам бы хотелось этого в ближайший год, то есть не через 5-6 лет, а чтобы это произошло в скором времени", – поделилась Квиткова.

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Также предлагаем посмотреть первые фото с церемонии бракосочетания Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой, которая состоялась 20 мая 2020 года.

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