Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Именинница Оля Полякова рассказала о страшном инциденте на отдыхе

Певица отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Сегодня, 17 января, одна из самых популярных украинских певиц Оля Полякова, которая растрогала речью об Украине в Чикаго, отмечает день рождения. Артистке исполняется 36 лет. Свой праздник "Королева ночи" отпразднует в Майами и решила начать его с небольшого рассказа о своих приключениях в Америке.

Смотрите также видео о том, в какую курьезную ситуацию еще попала Оля Полякова во время гастролей:

Всем привет из не очень солнечной, но Мексики. Я вам обещала рассказать страшную сказку!

Знали бы вы, как я приехала в Канкун. А приехала я сюда случайно, хотя все было запланировано. Итак, за пять минут до выезда из отеля в Нью-Йорке в аэропорт я обнаружила, что потеряла паспорт, вместе со своей визой и визы Алисы. У меня остался только действующий паспорт без американской визы, а въезжать в Канкун нужно именно с ней. А это значит, что накрывался мой отпуск в Мексике и моя поездка в Майами, куда я планировала вернуться после отдыха в Канкуне и пробыть там до конца января. Обнаружив это, в полной истерике и слезами на глазах, я собираюсь оставаться в отеле, уже мысленно покупаю билеты домой в Киев и решаю проблемы с восстановлением документов, как пришла в голову мысль, разобраться со всем по дороге в аэропорт. И о чудо!

Читайте также:
Оля Полякова призналась, что благодаря афере заработала на первое авто

Нам, конечно же, помогали все, кто мог: друзья и знакомые в консульстве, но вот что интересное выяснилось. Оказывается, в Мексику не нужна виза, достаточно действующего биометрического паспорта, действующей визы в США и Канаду и приглашение из посольства. И удивительным образом, в течение получаса нам делают это официальное письмо – на меня и на Алису. Представляете?

Мы как-то это приглашение распечатали на коленке, о котором в Америке знать не знают, меня до последнего не хотели пускать в самолет, а все уже заняли свои места на борту, мы ждали супервайзера, чтобы он дал добро и каким-то образом меня таки пустили во внутрь. Чудом я села в самолет и сегодня утром выяснилось, что мой паспорт нашли в Нью-Йорке.

Оля Полякова на отдыхе в Мексике
Фото: пресс-служба
Оля Полякова на отдыхе в Мексике
Фото: пресс-служба
Оля Полякова на отдыхе в Мексике
Фото: пресс-служба
Оля Полякова на отдыхе в Мексике
Фото: пресс-служба
1/4

То, что мне пришлось тогда пережить, словами описать сложно – это так ужасно и страшно, у меня сгорали все деньги: за отдых в Мексике, отдых в Майами, все купленные билеты на меня и Алису, но самое главное – бизнес-класс из Майями в Киев. А знаете, что этому предшествовало?

На гастролях в США я очень сильно устала и в какой-то момент сказала фразу: "Мне не нужен никакой отдых, я ничего уже не хочу!" – И вселенная мне ответила: "Не хочешь – не надо. У тебя больше нет паспорта". Я поняла свою ошибку сразу и попросила вселенную меня не наказывать, пообещав мыслить в 2020 году только позитивно. А она взяла и повернулась ко мне лицом!

Итак, я в Канкуне с красивым морем и паспортом. Вхожу в новый год с мыслью, что все у нас будет великолепно! Ваша королева Канкуна.

Отметим, в скором времени Оля Полякова пообещала поделиться еще одним рассказом о своих приключениях на отдыхе.

Ранее мы также писали, что Оля Полякова в прямом эфире сверкнула глубоким декольте.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
14-летняя дочка Оли Поляковой пожаловалась на проблемы со здоровьем DZIDZIO, MELOVIN и Оля Полякова рассказали о планах на Новый год 2020 Самые откровенные кадры звезд, которые все обсуждали в 2019 году
День рождения Оля Полякова
Реклама

Новости партнеров

Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Принц Уильям прокомментировал выход Меган и Гарри из семьи
Принц Уильям прокомментировал выход Меган и Гарри из семьи
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
3 вопроса, которые могут выявить у вас депрессию
3 вопроса, которые могут выявить у вас депрессию
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

14 январяFood

Кофе с молоком: польза и вред для здоровья

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

День Василия 2020: что ни в коем случае нельзя делать 14 января

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяШоу-бизнес

Megxit: последствия резонансного заявления Меган Маркл и принца Гарри

14 январяFun

Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

14 январяШоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

14 январяFun

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Салат Граф - серьезный конкурент
Салат Граф - серьезный конкурент "селедке под шубой"
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Эксперты назвали самую опасную посуду - есть в каждом доме
Эксперты назвали самую опасную посуду - есть в каждом доме
Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019
Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака