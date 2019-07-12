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Ими гордится страна: как Площадь звезд поощряет самых достойных представителей нации

Звезд на площади Звезд в центре Киева становится все больше

Звезда памяти Марии Примаченко

Многие страны мира с почтением относятся к заслугам своих выдающихся деятелей культуры, искусства, спорта и стараются увековечить дух времени. Так аллеи славы появились в Лос-Анджелесе, Лодзи, Лондоне, Гонконге, Каннах, Монако... В 2015 году и в Киеве, как многим известно, появилась своя Площадь звезд. Удачное расположение в самом "сердце" Киева, вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади рядом с ТРЦ Gulliver, уже сделало Площадь звезд излюбленным местом киевлян и гостей столицы.

В пример молодым

Открыли Площадь звезд по инициативе ТРЦ Gulliver при поддержке общественной организации "Спільна перемога", телеканала Music-BOX, министерств молодежи и спорта, информационной политики, а также управления туризма КГГА и Украинской киноакадемии. По словам инициаторов проекта, главной целью создания площади было напомнить украинцам о великих достижениях соотечественников. При этом у них получилось сделать намного больше. Важность такого объекта сложно переоценить с культурной и исторической точек зрения. Без сомнений, люди, отмеченные на Площади звезд, внесли огромный вклад в дело, благодаря которому прославились. Своими успехами они не только стали примером для украинцев, но и заявили об Украине далеко за ее пределами.

Каждый год звезд на площади становится все больше. Совсем недавно появились новые: 27 июня – в честь актрисы и телеведущей Риммы Зюбиной, актера театра и кино, сценариста Ахтема Сеитаблаева, а 3 июля – в честь спортсменов Станислава Медведенко (баскетбол), Яны Клочковой (плаванье), Валерия Борзова (бег) и Михаила Романчука (плаванье).

Ахтем Сеитаблев и Римма Зюбина.

"Сколько себя помню, я всегда пела. Восхищалась голосом и творчеством Нины Матвиенко, и когда в мае приехала на экскурсию в Киев, первое что сделала – побывала на аллее звезд и сфотографировалась со звездой Нины Митрофановны. В этот момент меня посетил невероятный прилив радости и сил. Я почувствовала, что непременно должна пойти по стопам народной артистки и на следующий год я буду поступать в консерваторию и развивать свой талант", - рассказывает Наталья Бережко из Сумм. Девушка уверена, что Площадь звезд обязательно должна пополняться новыми достойными именами, вдохновляющими других.

Организаторы отмечают, что проект оправдал их ожидания и имена достойных украинцев, звезда за звездой, причисляются к культурному наследию для последующих поколений.

"Важно не забыть, что мы украинцы, а эти люди нас прославили, укрепили нашу самоидентификацию в мире. Это многого стоит и это должны знать и помнить наши дети, внуки", – говорят в ТРЦ Gulliver.

Туристам на заметку

Ни для кого не секрет, что туристические тропы непременно проходят через такие места, как Площадь звезд. В прошлом году Киев посетили 1,9 млн иностранных и 3 млн внутренних туристов. Киевские экскурсоводы утверждают, что около 80% из них посетили киевскую Площадь звезд.

Звезда Оли Поляковой. 1/11

"Эта достопримечательность включена почти в каждую экскурсию практически у всех экскурсоводов. Площадь звезд интересна как для приехавших в Киев наших сограждан, так и для иностранцев. И те, и другие с удовольствием фотографируются возле звезд и приобщаются к нашей культуре и искусству", – рассказывает киевский экскурсовод Елена Кухарченко.

О том, что благодаря Площади звезд удобно узнавать о выдающихся мастерах кино, музыки и спорта, внесших вклад в украинскую культуру, говорят организаторы проекта.

"Звезды на площади имеют указатель вклада лауреата (кино, музыка, спорт) и QR код, который ведет на страницу проекта и рассказывает о достижениях знаменитости. Благодаря такой возможности туристам проще узнавать о Киеве, стране, и, собственно, о кино, музыке, спорте", – рассказывает одна из организаторов проекта, управляющая PR-директор Gulliver Татьяна Атаджанова.

Знаменитости убеждаются, что трудятся не зря

Признанию в виде звезды на Площади звезд рады и сами звезды. Певица Оля Полякова считает, такое внимание дарит артистам крылья, чтобы творить дальше.

"Я рада звезде. И уверена, что заслужила ее. Со стороны все эти красные дорожки и лимузины смотрятся красиво. Но никто же не видит бессонные ночи, тяжелые переезды между городами, когда мы нормально не спим, не едим. Но ведь задача артиста — скрашивать жизнь для людей. И если у меня получается хотя бы на какое-то время вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит я живу не зря", — сказала Полякова.

Существование площади славы считает важным и украинский спортсмен и тренер, мэтр украинского бокса, бессменный президент Лиги профессионального бокса Украины, заслуженный тренер Украины Михаил Завьялов.

"Площадь звезд — это очень хорошая инициатива. Спортсмены приносят славу нашей родине. Они заслуживают звезды, чтобы о них помнили, а молодое поколение, глядя на них, также стремилось стать чемпионами. И конечно, мне приятно, что отметили мой вклад в развитие украинского бокса", – говорит Михаил Завьялов.

Всего организаторы планируют открыть 100 звезд. Кто же из украинцев еще будет увековечен на площади?

Больше информации о Площади звезд по ссылке: gullivercenter.com

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