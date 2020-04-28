"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа
Певица почтила память Евгения Огира
Украинская певица Тина Кароль, которая эмоционально прокомментировала пятую победу в шоу "Голос країни", почтила память умершего мужа. Ровно 7 лет назад в этот день из жизни ушел супруг поп-звезды – Евгений Огир. 33-летний продюсер боролся с раком желудка, но недуг оказался сильнее.
На своей странице в Instastories Тина Кароль опубликовала архивное фото Евгения, который был запечатлен на яхте в море в белом костюме и черных очках.
"Иная близость. Ей 7 лет", – трогательно написала украинская исполнительница.
Отметим, что украинская певица начала сотрудничать с продюсером Евгением Огиром еще в 2007 году. Их отношения почти сразу переросли из рабочих в романтические.
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Спустя год, в начале января, влюбленные тайно поженились, а в июне – обвенчались в Киево-Печерской лавре. Во время таинства фата Тины Кароль загорелась от пламени свечи. Кто мог тогда знать, что это был знак.
Тина долгое время жила по написанному им плану, который он оставил после своей смерти. Около 3 лет певица не комментировала этот трагичный период в ее жизни, но спустя время выпустила целый фильм, где поделилась с поклонниками своими откровениями. Она достроила дом, где все вещи Огира оставила на своих местах.
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