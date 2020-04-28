"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Певица почтила память Евгения Огира

Украинская певица Тина Кароль, которая эмоционально прокомментировала пятую победу в шоу "Голос країни", почтила память умершего мужа. Ровно 7 лет назад в этот день из жизни ушел супруг поп-звезды – Евгений Огир. 33-летний продюсер боролся с раком желудка, но недуг оказался сильнее.

На своей странице в Instastories Тина Кароль опубликовала архивное фото Евгения, который был запечатлен на яхте в море в белом костюме и черных очках.

"Иная близость. Ей 7 лет", – трогательно написала украинская исполнительница.

Отметим, что украинская певица начала сотрудничать с продюсером Евгением Огиром еще в 2007 году. Их отношения почти сразу переросли из рабочих в романтические.

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Спустя год, в начале января, влюбленные тайно поженились, а в июне – обвенчались в Киево-Печерской лавре. Во время таинства фата Тины Кароль загорелась от пламени свечи. Кто мог тогда знать, что это был знак.

Тина Кароль и Евгений Огир Фото: Instagram.com

Тина долгое время жила по написанному им плану, который он оставил после своей смерти. Около 3 лет певица не комментировала этот трагичный период в ее жизни, но спустя время выпустила целый фильм, где поделилась с поклонниками своими откровениями. Она достроила дом, где все вещи Огира оставила на своих местах.

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