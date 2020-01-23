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Инициаторами развода Лиама Хемсворта и Майли Сайрус стали родственники актера – СМИ

Лиам Хемсворт первым подал на развод вопреки сильной любви

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

В августе 2019 года американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт заявили о расторжении своего брака спустя 8 месяцев со дня свадьбы. Причиной этому стало разное восприятие и понимание семейной жизни.

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"Лиам хотел традиционных отношений, а Майли его в этом не поддержала. Им, действительно, нужно было жить разными жизнями", – отмечает инсайдер издания Hollywood Life.

Именно актер первым подал на развод. Его близкое окружение отмечает, что это далось ему очень нелегко. Родственники Лиама помогали сделать ему первый шаг на пути к разводу и всячески его поддерживали. Аргументируя это тем, что Лиам и Майрус совершенно разные и каждому нужно идти своей дорогой. Еще одной причиной их развода могла быть разность их семей. Родители Хемсворта обычные социальные работники, в то время как родители Майли достаточно известные люди в США.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

Несмотря на эти различия, у Лиама и Майли была какая-то особая связь между друг другом. Все началось после встречи на съемочной площадке "Последней песни" в 2009 году. Но именно пожар вулкана Вулси в ноябре 2018 года подтолкнул их к будущему браку. Вулси уничтожил дома Малибу, где жили Майли и Лиам. Как говорят, беда объединяет. В тот самый момент певица ощутила себя немного беспомощной, и ей нужна была поддержка. Именно это и сблизило будущих супругов. Майли Сайрус безумно хотела, чтобы они были вместе навсегда. Но сильные взаимные чувства не всегда приводят к успешному браку, как это было в случае с Лиамом и Майли.

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