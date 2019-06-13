"Иногда хочется поцеловать лучшую подругу": Софи Тернер о романе с Мэйси Уильямс

Актриса призналась, что многие думают, что между ними роман

Софи Тернер и Мэйси Уильямс Фото: AFP

Британская актриса Софи Тернер, которая побывала на премьере ильма "Люди Икс: Темный Феникс", призналась, что планирует когда-нибудь снять фильм о дружбе с Мэйси Уильямс – коллеге по "Игре престолов".

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Впрочем, отношения двух актрис и подруг показались некоторым поклонникам настолько близкими, что пошли слухи о тайном романе. И на шоу Конана О'Брайена Софи Тернер пришлось прокомментировать эти предположения.

Ведущий обратил внимание Софи на слухи о романе с Мэйси, и оказалось, что звезды в курсе этой истории. Более того, актрисы ответили на них во время съемок последнего сезона "Игры престолов".

"Разумеется, мы знали об этом. Мы решили подыграть. Во время съемок одной из сцен прямо посреди дубля мы сделали вид, что собираемся поцеловать друг друга. Нам хотелось увидеть, какую реакцию это вызовет. Но знаете что? Это "Игра престолов", инцест для нее привычное дело, так что все сделали вид, что все нормально", – рассказала актриса.

Ведущий все же уточнил, была ли это их с Мэйси шутка, на что Софи саркастично заметила: "Ну, знаете, просто иногда так хочется поцеловать лучшую подругу". Тернер следует использовать эту тему для трейлера своего будущего фильма о дружбе с Уильямс, и тогда забитые залы ей обеспечены.

Напомним, Мэйси Уильямс будет подружкой на свадьбе Софи Тернер.

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