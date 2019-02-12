"Иногда созваниваются": стало известно, почему Брэд Питт пришел к Дженнифер Энистон

Экс-супруги остались друзьями и очень близки

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Актриса Дженнифер Энистон отметила свой юбилей 11 февраля, а на выходных звезда закатила вечеринку, на которой побывал ее экс-супруг Брэд Питт. Теперь же стало известно, какими ветрами занесло актера на вечеринку.

INSTAGRAM 10 Фев 2019 в 1:22 PST

Как рассказал источник People, на празднике он не задержался надолго. "Он пришел поддержать Дженнифер, поговорил с другими своими друзьями, которые также были приглашены, а потом ушел. У них (Брэда и Дженифер – ред.) есть номера телефонов друг друга, и они иногда созваниваются. Джен и Брэд остались друзьями", – сказал анонимный источник, побывавший на вечеринке.

INSTAGRAM 10 Фев 2019 в 10:32 PST

Источник также отметил, что там были все, кто любит Энистон, ее близкие друзья. И этот список включает и Брэда.

INSTAGRAM 10 Фев 2019 в 11:34 PST

"Вечеринка была празднованием жизни Дженнифер. Брэд очень долго был крайне важной частью этой жизни. Она долго обсуждала с друзьями, стоит ли его приглашать", – рассказал источник People.

INSTAGRAM 10 Фев 2019 в 11:04 PST

Напомним, сайт Сегодня.Lifestyle сделал подборку фильмов, в которых Дженнифер Энистон сыграла лучшие роли.

Также в вечернем шоу Джеймса Кордена Дженнифер Энистон рассказала, что хотела бы вернуться к образу Рэйчел из "Друзей".

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