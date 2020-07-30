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Instagram заблокировал видео Мадонны о "теории заговора" про коронавирус

Сегодня, 10:13

Певица уверена, что вакцину от вируса уже давно изобрели

Публикация о теории заговора по поводу коронавируса, которую сделала знаменитая певица Мадонна, была заблокирована Instagram, а позже – удалена, сообщает The Guardian.

На своей странице в Instagram Мадонна поделилась видео с заявлениями о том, что вакцина от коронавируса "была давно найдена и была доступной в течение нескольких месяцев". Она добавила: "Они позволят страху контролировать людей, богатые станут богаче, а бедные – беднее".

На видео запечатлена доктор Стелла Иммануэль, врач из Хьюстона, штат Техас, которая утверждает, что вылечила 350 пациентов с коронавирусом гидроксихлорохином.

Instagram изначально размыл видео и пометил его плашкой: "Ложная информация". Это также ограничило распространение ролика в соцсети.

Скриншот: instagram.com/madonna

Несколько часов спустя пост был удален разработчиками соцсети "за ложные заявления о методах лечения и профилактики COVID-19". Об этом сообщил Раки Вейн, официальный представитель Instagram.

"Люди, которые отреагировали, прокомментировали или поделились этим видео, увидят сообщение, где указана достоверная информация о вирусе", – сказал Вейн.

Отметим, что в марте этого года Мадонна назвала коронавирус "великим уравнителем". В мае она сообщила, что у нее был положительный результат на антитела к коронавирусу, и предположила, что она и ее команда заболели вирусом в конце ее тура Madame X, который прошел в начале 2020 года.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

Напомним, Мадонна и ее 26-летний бойфренд озадачили фанатов провокационной позой. Ранее Мадонна удивила фанатов снимком топлесс с костылем.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Мадонна коронавирус
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