Инсульт головного мозга: первые подробности лечения Дяди Жоры
Украинский шоумен проходит специальный курс в клинике
Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который на днях попал в больницу с инсультом, рассказал программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", как проходит его реабилитация в клинике в условиях карантина.
Уже на протяжении 10 дней 44-летний Вадим Мичковский находится в больнице, ему предстоит еще пройти обязательный курс лечения.
"Немножко гудит, это включился на мне прибор – холдер, который измеряет давление. Врачи изучают меня, изучают причину, почему это произошло, я и сам в шоке", – рассказывает о своем лечении Дядя Жора.
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Вадим обратился к врачам с сильной головной болью, также одним из симптомов было то, что у него двоилось в глазах. Инсульт головного мозга в 44 года – это не шутки, поэтому Вадим со всей серьезностью подошел к лечению и соблюдает постельный режим.
Шоумен говорит, что после недели в больнице его ждет новая жизнь: правильное питание, умеренный спорт и внимание к своему состоянию.
Недавно также сообщалось ,что певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом.
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