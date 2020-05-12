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Инсульт головного мозга: первые подробности лечения Дяди Жоры

Украинский шоумен проходит специальный курс в клинике

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:30

Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который на днях попал в больницу с инсультом, рассказал программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", как проходит его реабилитация в клинике в условиях карантина.

Уже на протяжении 10 дней 44-летний Вадим Мичковский находится в больнице, ему предстоит еще пройти обязательный курс лечения.

Комик Дядя Жора в больнице
Комик Дядя Жора в больнице
Фото: instagram.com/dyadya_jora

"Немножко гудит, это включился на мне прибор – холдер, который измеряет давление. Врачи изучают меня, изучают причину, почему это произошло, я и сам в шоке", – рассказывает о своем лечении Дядя Жора.

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Вадим обратился к врачам с сильной головной болью, также одним из симптомов было то, что у него двоилось в глазах. Инсульт головного мозга в 44 года – это не шутки, поэтому Вадим со всей серьезностью подошел к лечению и соблюдает постельный режим.

Шоумен говорит, что после недели в больнице его ждет новая жизнь: правильное питание, умеренный спорт и внимание к своему состоянию.

Недавно также сообщалось ,что певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом.

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