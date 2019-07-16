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Иракли Макацария назвал актрис, которых считает самыми красивыми

Список грузинского красавчика возглавила голливудская актриса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: пресс-служба

Как известно, сердце Иракли Макацария до сих пор свободно, и многие поклонницы телеведущего мечтают его завоевать. Какие же девушки нравятся грузинскому красавчику? Иракли Макацария дал понять, какой типаж ему по душе.

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Телеведущий назвал ТОП-3 мировых актрис, которых считает самыми красивыми. По этому списку можно понять, какие женщины привлекают грузинского тренера и кинопродюсера. Так называемый рейтинг Иракли озвучил в одном из интервью. На первом месте оказалась голливудская актриса Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

"Анджелина Джоли для меня №1. Всегда. Пример женской красоты, она мне безумно нравится. Как она себя презентует как женщина. Я бы не выделял какой-то один фильм с ее участием, она во всех разная. У нее многогранный талант. Но вот последний с Брэдом Питтом "Лазурный берег" – гениальный фильм. Я рекомендую. После этого фильма у них закончились отношения. Он очень эмоциональный. Уверен, что они уже с настоящими чувствами определенные сцены играли. Также мне нравятся Пенелопа Круз и Ева Мендес. У них невероятная харизма", – поделился Иракли.

Ранее мы также писали, что журналистка "Сегодня" заключила пари с тренером Иракли Макацария.

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