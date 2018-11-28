Иракли Макацария раскрыл подробности личной жизни

Грузинский экс-"Холостяк" признался, что у него слишком плотный график

Иракли Макацария. Фото: instagram.com/maqatsa

Известный грузинский бизнесмен, экс-"Холостяк", а также бронзовый призер "Танцев со звездами" Иракли Макацария, который недавно поразил всех своим торсом, признался в интервью Viva!, есть ли у него возлюбленная.

"Сейчас у меня нет отношений. Очень часто возникают симпатии, вот, например, недавно на одном мероприятии мне понравилась одна девушка. Всегда есть те, кто нравятся. У меня сейчас мало свободного времени. Я часто говорил, что мне трудно начать отношения из-за плотного рабочего графика. Я настолько себя нагрузил различными проектами, с трудом представляю, какая девушка такой график выдержит. Даже если между нами возникнут чувства", – признался Иракли.

Иракли Макацария Фото: instagram.com/maqatsa

Отметим, что на проекте "Танцы со звездами" Иракли Макацария делал большие успехи. Судьи высоко оценивали не только его хореографические способности, но и его физические данные. Неоднократно Иракли получал щедрые комплименты от Екатерины Кухар.

Ранее Иракли Макацария с обнаженным торсом соблазнил фанаток.