Ирена Карпа рассказала о романе с Андреем Хлывнюком

Украинская писательница поделилась откровенными фактами из своей жизни

Ирена Карпа рассказала о романе с Андреем Хлывнюком Фото: instagram.com/qarpa

Украинская писательница, музыкант, а также культурный атташе посольства Украины во Франции Ирена Карпа в прошлом году вышла замуж за француза Людовика-Кирилла Требюше. Спустя некоторое время в интервью для "Светской жизни" Карпа рассказала о своем романе с фронтменом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

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Оказывается, Карпу и Хлывнюка связывали любовным отношения еще в студенческие годы. "С кем у меня в бурной юности не было романа... Мало таких публичных людей. Роман был. Но это еще были студенческие годы, это было очень-очень давно. Это еще не был "Бумбокс", это была совсем неизвестная группа "Мандариновый рай". И мы были такие еще "угловатые подростки", – поделилась Ирена.

Певица добавила, что, по ее мнению, у Андрея было не меньше женщин, чем у самой Карпы было мужчин. "Честно, не думаю. Думаю, у него было не меньше женщин, чем у меня мужчин. Если бы он мне что-то посвятил, это было бы приятно. Потому что всю свою жизнь только я всем посвящаю песни", – подытожила Ирена Карпа.

Напомним, что Ирена Карпа вышла замуж в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.

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